De Larissa Manoela a ‘Aquaman 2’: as estreias de dezembro nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O último mês do ano tem muito mais a oferecer que apenas filmes natalinos. Entre longas infantojuvenis, sustos sazonais e grandes apostas para a temporada de premiações, os cinemas brasileiros deverão distribuir bem suas salas para comportar uma leva eclética de estreias, cujos destaques incluem biografias muito aguardadas, o retorno de Larissa Manoela à tela grande e uma superprodução do universo DC. Confira os principais lançamentos do mês:

Wonka

Quando: 7 de dezembro

Mais de 50 anos após a Fantástica Fábrica de Chocolates original — e quase 20 do remake de Tim Burton —, o icônico Willy Wonka ganha uma nova versão por Timothée Chalamet. Dirigido por Paul King, da franquia As Aventuras de Paddington, o filme é palco para o lado cômico do ator, que compartilha a tela com talentos britânicos como Olivia Colman, Hugh Grant, Sally Hawkins e Rowan Atkinson. Na trama musical, o jovem chocolateiro deve enfrentar um cartel que monopoliza o mercado das guloseimas para alavancar sua marca.

Maestro

Quando: 7 de dezembro

Continua após a publicidade

Segunda aposta de Bradley Cooper na direção e protagonismo, Maestro mantém o foco musical que o cineasta demonstrou em Nasce Uma Estrela, mas acrescenta a ele a história de uma figura real: Leonard Bernstein (1918-1990). Lendário compositor por trás da trilha de Amor, Sublime Amor, Bernstein levou uma vida sexualmente liberta, mas também cultivou um complexo relacionamento com sua esposa, Felicia Montealegre (Carey Mulligan), por mais de 30 anos, recorte que guia a narrativa.

Aquaman 2: O Reino Perdido

Quando: 14 de dezembro

O maior blockbuster do mês é Aquaman 2, continuação do sucesso de 2018 que acumulou mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria pelo mundo. Ainda sob a direção de James Wan, a franquia protagonizada por Jason Momoa acompanha uma nova batalha entre o herói-título e o algoz Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), que busca vingança pela morte de seu pai. O poder assombroso do vilão faz com que o protagonista recorra a seu irmão distante, Orm (Patrick Wilson), com o qual deve formar uma dupla improvável para salvar o oceano.

Tá Escrito

Quando: 14 de dezembro

Continua após a publicidade

Aos 22 anos, Larissa Manoela passa por um novo capítulo em sua vida pessoal e profissional. Fora da tutela dos pais, a atriz agora tem comando sobre sua própria carreira e investe nos enredos jovens que são sua marca. Em Tá Escrito, ela interpreta Alice, que equilibra os estudos de publicidade com a ambição de ser uma grande influenciadora. O primeiro mimo recebido pela jovem, porém, vai além de suas expectativas: um caderno em branco pelo qual ela pode determinar o destino de cada signo do zodíaco.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial