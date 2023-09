De Agatha Christie a ‘Jogos Mortais’: o que ver na Semana do Cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), a anual Semana do Cinema, que reduz o preço dos ingressos nas principais redes de exibição do país, começa nesta quinta-feira, 28 de setembro, e vai até 4 de outubro. Para as sessões convencionais desses dias — isto é, em 2D e nas salas comuns —, a entrada sai por 12 reais. Com mais de 20 filmes circulando pelas salas nacionais, porém, escolher o longa que vale a promoção é uma tarefa desafiadora. Confira, então, 5 das melhores pedidas em cartaz:

A Noite das Bruxas

A terceira adaptação de Agatha Christie feita pelo cineasta Kenneth Branagh escolhe um dos títulos menos conhecidos — e mais macabros — da escritora. Gótico e sobrenatural, o longa acompanha uma noite em um palácio veneziano, no qual uma mãe enlutada recebe uma médium, amigos e conhecidos para uma sessão espírita visando contactar a filha perdida. Com charlatanices, reviravoltas e um elenco de peso, este é o filme mais competente da trilogia, que até então era formada pelos medíocres Morte no Nilo e Assassinato no Expresso do Oriente.

As Tartarugas Ninja – Caos Mutante

Na onda de Homem Aranha no Aranhaverso, as animações americanas têm sido dominadas por novos experimentos que misturam 2D e 3D, chegando a resultados que surpreendem tanto crianças quanto adultos. Não é diferente com Caos Mutante, filme produzido por Seth Rogen que restaura o carisma e a jovialidade dos personagens, que andavam mal das pernas após dois longas em live-action questionáveis.

Resistência

Escrito e dirigido por Gareth Edwards, cineasta por trás de Rogue One: Uma História Star Wars, Resistência é uma trama original de ficção científica que promete diversificar o meio, saturado por continuações e remakes de sucessos antigos. No enredo, os humanos e a inteligência artificial travam uma guerra entre si e o guerreiro Joshua (John David Washington) é recrutado para capturar a arma que pode extinguir a humanidade. O que ele não espera é que a tecnologia aparenta e se comporta como uma criança humana.

Pérola

Segunda aposta de Murilo Benício na direção — que estreou em 2018 com O Beijo no Asfalto —, Pérola adapta a peça homônima de Mauro Rasi, sucesso nos palcos cariocas dos anos 1990, então estrelada por Vera Holtz. Agora com Drica Moraes, a história acompanha o dramaturgo Mauro (Gustavo Machado) em diferentes momentos de sua vida: infância, adolescência e maioridade, quando lida com a perda da mãe. Tão dramático quanto cômico, o filme captura idiossincrasias da classe média interiorana e encanta com a personagem-título.

Jogos Mortais X

No décimo filme da franquia iniciada em 2004, o assassino Jigsaw retorna mais humano, mas não menos sanguinolento. Situado entre os acontecimentos dos primeiros dois títulos da franquia, o longa é protagonizado pelo próprio serial killer, John Kramer. Procurando por uma cura para seu câncer cerebral, ele esbarra em um grupo de golpistas que se aproveita de enfermos — e neles encontra inspiração para mais jogos cheios de sadismo.

