Crítico de Bolsonaro, Leonardo DiCaprio elogia Lula por proteger indígenas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O astro de Hollywood Leonardo DiCaprio parabenizou a demarcação de seis terras indígenas em decisão assinada recentemente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em seu Instagram, o ator, conhecido também por seu ativismo pela causa ambiental, publicou uma foto tirada em 28 de abril, em que Lula aparece firmando os decretos ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Na ocasião, foram homologadas as terras de Arara do Rio Amônia, no Acre, Kariri-Xocó, em Alagoas, Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, Tremembé da Barra do Mundaú, no Ceará, Avá-Canoeiro, em Goiás, e Uneiuxi, no Amazonas. A demarcação tem por objetivo assegurar o direito das tribos à terra, com a proteção dos limites demarcados e impedindo a ocupação por terceiros.

“Esse progresso ocorre depois que o governo anterior não apenas paralisou as demarcações, mas também violou os direitos dos povos indígenas do país”, escreveu DiCaprio na legenda, alfinetando o governo de Jair Bolsonaro, de quem sempre foi grande cítico. O ator também aproveitou para listar outras medidas de Lula voltadas ao tema, como a recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI). “Parabéns a todos os envolvidos nessas conquistas fundamentais”, finalizou DiCaprio.