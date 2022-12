Confira 5 filmes de Ano-Novo que fogem dos clichês do gênero

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O que não falta no fim do ano são opções de filmes natalinos — que, geralmente, englobam as festividades de Ano-Novo. Mas raramente eles saem do lugar-comum, com a batida trama na qual um homem e uma mulher se conhecem e se apaixonam no rápido período de duas semanas. Confira a seguir produções que fogem ou subvertem esse clichê para ver em casa.

Falando de Amor (1995)

Disponível no Star+

Com Whitney Houston e Angela Bassett no elenco, o filme segue quatro amigas que se encontram nas festividades de fim de ano enquanto lidam com romances novos e antigos. A trama fez sucesso nos anos 90, especialmente a trilha sonora que explodiu nas paradas com grandes nomes femininos da música negra americana. Uma série inspirada do filme está em produção.

Um Grande Garoto (2001)

Disponível para aluguel em plataformas como Now, iTunes, entre outras

É numa festa de Réveillon que Will, o solteirão canalha vivido por Hugh Grant, encontra o amor que ele não imaginava existir. A vida dele muda graças a uma amizade inusitada com um garoto (vivido por Nicholas Hoult). A comédia romântica estabeleceu na época um novo caminho para o gênero ao tratar de temas espinhosos como depressão, bullying e paternidade.

Expresso do Amanhã (2013)

Disponível no Amazon Prime Video

Continua após a publicidade

Nessa distopia, sobreviventes das mudanças climáticas vivem em um trem em constante movimento. Os vagões são divididos por classes sociais. Dirigido por Bong Joon-ho (o mesmo de Parasita), o filme não é exatamente uma trama de Ano-Novo, mas tem uma cena emblemática envolvendo o tema: os vagões em conflito pausam a guerra para celebrar uma virada de ano.

Carol (2015)

Disponível no Mubi e em plataformas de aluguel

Durante as compras para o Natal, Carol (Cate Blanchett) conhece a vendedora Therese (Rooney Mara). São os anos 1950 e Carol mantém um casamento de aparências para esconder sua orientação sexual, enquanto se relaciona com mulheres às escondidas. A paixão por Therese, porém, vai ser mais que um encontro casual. Uma das cenas mais bonitas do romance acontece na noite de Ano-Novo, quando elas se encontram em um hotel.

Trama Fantasma (2017)

Disponível para aluguel em plataformas como Now, iTunes, entre outras

O belíssimo filme dirigido por Paul Thomas Anderson acompanha o estranho relacionamento entre um alfaiate (vivido por Daniel Day-Lewis) e sua modelo e musa Alma (Vicky Krieps). Em uma cena marcante, o protagonista se desespera atrás da mulher, busca que termina com os dois dançando sozinhos em uma festa de Ano-Novo.