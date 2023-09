Como ‘Indiana Jones da arte’ encontrou quadro de Van Gogh roubado

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há três anos, uma pintura de Vincent Van Gogh avaliada na faixa entre 3 e 6 milhões de euros foi roubada do museu Singer Laren, nos Países Baixos, onde estava exposto provisoriamente. Exemplar dos primeiros passos do mestre feita em 1884, a obra, então, se tornou um estorvo para os criminosos de luxo, que não consideravam o valor bom o suficiente para o alto risco do tráfico. “Sabíamos que o quadro passava de mão em mão no mercado ilegal de arte, mas ninguém queria mantê-lo. Ficar com ele só poderia dar problema, então era um artefato um pouco amaldiçoado”, afirmou o investigador Arthur Brand ao veículo The Guardian. Por isso mesmo, na noite de segunda-feira, 11 de setembro, ele ouviu batidas na sua porta e, quando a abriu, recebeu um pacote com a obra perdida. Apurando as marcas do item, pôde logo atestar: “É ele” — com praticidade que daria inveja ao herói Indiana Jones.

A pintura havia sido roubada em um assalto pouco refinado feito no começo da pandemia, em 30 de março de 2020, quando o museu estava fechado devido à crise sanitária que assolava o mundo. Após quebrar barreiras de vidro com uma marreta, o ladrão rapidamente capturou o objeto e deixou a cena. Mais de um ano depois, o criminoso foi preso, assim como o mandante do assalto, mas o quadro permanecia perdido. Brand, então, chamado de “Indiana Jones da arte”, conseguiu uma pista e organizou um encontro com o aval da polícia holandesa, recebendo o artefato em sua casa de Amsterdam sem maior alarde.

Segundo ele, o homem que entregou o quadro não possui conexão com o roubo, e o paradeiro da obra havia se tornado uma dor de cabeça geral: “Fui contatado por alguém que disse: ‘Senhor Brand, eu poderia devolver o Van Gogh, mas não quero me encrencar’. Tive que ganhar sua confiança, e quando a conquistei, ontem, ele decidiu o entregar em minha casa”, relatou o investigador.

Após a entrega, o diretor do museu Groninger, Andreas Blühm, também dos Países Baixos, prontamente autenticou a peça, aliviado. O quadro agora está sob o cuidado do Museu Van Gogh, em Amsterdã, para ser analisado e restaurado após passar sob condições que o deixaram riscado e deteriorado. Para Brand, a obra é mais uma conquista pessoal, junto a artefatos recuperados como uma pintura de Pablo Picasso e um anel de Oscar Wilde.

