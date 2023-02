Como a China deu a ‘Avatar 2’ a terceira maior bilheteria da história

Mais de dois meses depois de sua estreia, Avatar – O Caminho da Água segue crescendo em bilheteria e superou neste final de semana Titanic (1997), também do diretor James Cameron, que ocupava a terceira maior bilheteira da história do cinema, segundo o site Box Office Mojo.

O primeiro lugar da lista dos filmes mais vistos na história continua sendo o original Avatar (2009), seguido de Vingadores: Ultimato (2019) em segundo. Em terceiro lugar agora está Avatar – O Caminho da Água e em quarto lugar Titanic.

A explicação para o crescimento exponencial do filme se deve à extensão de sua exibição na China. Por lá, os filmes estrangeiros só podem ficar nos cinemas por, no máximo, 30 dias. Avatar 2, no entanto, conseguiu uma permissão para continuar sendo exibido por mais 30 dias. Com este novo prazo, a China foi responsável sozinha pela segunda maior bilheteria do filme no mundo, com 242 milhões de dólares, atrás apenas dos Estados Unidos, com 625 milhões de dólares. No total, o longa de James Cameron já arrecadou 2,24 bilhões de dólares.

Confira a lista das cinco maiores bilheterias da história:

Avatar (2009), de James Cameron – US$ 2,92 bilhões Vingadores: Ultimato (2019), de Anthony Russo e Joe Russo – US$ 2,7 bilhões Avatar – O Caminho da Água (2022) de James Cameron – US$ 2,2433 bilhões Titanic (1997), de James Cameron – US$ 2,2428 Star Wars Ep. VII: O Despertar da Força (2015), de J. J. Abrams – US$ 2,07 bilhões.