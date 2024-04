Cannes exibirá documentário sobre suposta ‘perseguição judicial’ a Lula

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O Festival de Cannes anunciou nesta segunda-feira, 22, a agenda completa das produções que estarão na 77ª edição do evento, que acontece entre os dias 14 e 25 de maio na riviera francesa. Entre as produções exibidas nas sessões especiais está Lula, documentário do cineasta Oliver Stone que cobre a prisão do presidente brasileiro entre 2018 e 2019, e seu retorno ao poder com a eleição de 2022.

Finalizado recentemente, o documentário, segundo Stone, trata sobre “perseguição judicial” e mergulha “no que aconteceu quando (Lula) foi um presidente bem-sucedido e o colocaram na prisão por corrupção”, descreveu ele à agência AFP. O diretor, inclusive, chegou a viajar com o presidente brasileiro para filmar cenas da produção.

Além do filme de Stone, os organizadores anunciaram ainda uma série de novas ovras que estarão na coleção do festival. Na competição oficial, as produções que entraram na última leva de anúncio são três: La plus précieuse des marchandises, animação de Michel Hazanavicius sobre um menino judeu que escapa da deportação para um campo de extermínio, Trei kilometri pana la capatul lumii, do diretor romeno Emanuel Parvu, e The seed of the sacred fig, do iraniano Mohammad Rasoulof.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial