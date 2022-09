‘Avatar’ está prestes a quebrar um recorde bilionário nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Avatar chegou aos cinemas em 2009 e logo ganhou o selo de revolucionário. Dirigido por James Cameron, a produção deu um salto de qualidade no mercado de efeitos especiais e nas técnicas de filmagem em 3D. O sucesso da trama, ambientada no planeta fictício Pandora, arrecadou 2,847 bilhões de dólares em bilheteria. Até hoje, Avatar ocupa o topo do ranking de maiores bilheterias no mundo. Seu reinado só foi ameaçado em 2019, por Vingadores: Ultimato, que passou rapidamente o filme dos alienígenas azuis, somando 2,797 bilhões de dólares. Mas um relançamento de Avatar na China, em 2021, na reabertura dos cinemas, recuperou a coroa ao dar 35 milhões de dólares ao filme. Agora, a saga vai usar tática parecida e se distanciar ainda mais do segundo colocado.

Na quinta-feira, 22, Avatar volta aos cinemas em versão remasterizada em 4K. Sendo assim, a produção está a “míseros” 153 milhões de dólares da marca de 3 bilhões em bilheteria. Chegando lá, Avatar já vai garantir o marco de primeiro filme da história a ultrapassar os 3 bilhões – e tirá-lo do topo se torna uma missão cada vez mais difícil. O relançamento serve ainda de esquenta para o segundo filme, Avatar 2: O Caminho das Águas, que estreia em dezembro. Quem for aos cinemas ver o primeiro longa dessa vez, verá também um trecho exclusivo da sequência.