‘Avatar 2’ estreia com boa bilheteria, mas terá desafio árduo pela frente

A aguardada sequência Avatar 2: O Caminho da Água, chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 15, e arrecadou 40,1 milhões de reais no primeiro final de semana de estreia, com 1,7 milhão de espectadores. O número faz do filme ambicioso de James Cameron o campeão da semana, mas apenas o segundo maior lançamento do ano, atrás de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que embolsou 61,97 milhões na primeira semana de exibição. Segundo dados da Comscore, o segundo colocado da semana foi Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, com apenas 1,8 milhão.

Com os motores da indústria cinematográfica ainda aquecendo após os tempos de míngua da pandemia, o resultado não é ruim, mas a ambição do filme exige dele uma bilheteria muito maior do que apenas boa. Com um orçamento de 350 milhões de dólares, o longa foi tão caro que Cameron o descreveu como “o pior negócio da história do cinema”, já que ele precisaria se tornar uma das maiores bilheterias da história para compensar o investimento, arrecadando cerca de 2 bilhões de dólares globalmente. Até hoje, apenas cinco filmes ultrapassaram essa marca: o próprio Avatar original (US$ 2,9 bilhões), Vingadores: Ultimato (US$ 2,7 bilhões), Titanic (US$ 2,1 bilhões), Star Wars: O Despertar da Força (US$ 2,07 bilhões) e Vingadores: Guerra Infinita (US$ 2,05 bilhões), todos eles lançados antes de a pandemia mudar de maneira dramática a arrecadação dos cinemas.

Em todo o mundo, Avatar 2 arrecadou 435 milhões de dólares na primeira semana de exibição, um começo sólido, mas abaixo das expectativas do mercado. Isso porque, desde que a pandemia se instaurou, em 2020, nem mesmo Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, que abocanhou 600 milhões de dólares na estreia, alcançou os 2 bilhões globais, fechando sua exibição com 1,9 bilhão. Além dele, os filmes pós-pandêmicos penaram para atingir a casa do bilhão — apenas Top Gun: Maverick e Jurassic World Dominion conseguiram o feito. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a segunda melhor estreia, com 442 milhão, emperrou nos 955 milhões de dólares na bilheteria global.

Para sorte de Cameron, no entanto, seus filmes não costumam ter o mesmo comportamento dos blockbusters da Marvel, que estreiam com números exorbitantes mas sofrem com declínios rápidos e vertiginosos na semana seguinte. Em vez disso, longas como Avatar e Titanic começaram mais devagar nas bilheterias, mas conquistaram grandes audiências ao longo do período em cartaz, mantendo altas audiências mesmo com semanas de exibição. A aposta do cineasta é que o fenômeno se repita com Avatar 2. Resta saber se os novos padrões do cinema permitirão o feito.

