Autora de ‘Harry Potter’ é denunciada à polícia por transfobia

J.K. Rowling foi denunciada à polícia britânica por transfobia. India Willoughby, primeira repórter de TV trans do Reino Unido, prestou queixa contra a escritora na segunda-feira, 4. O que motivou a denúncia foi uma publicação de Rowling em seu perfil no X, antigo Twitter, na qual ela se refere à Willoughby como um homem. “India não se tornou uma mulher. India está fazendo cosplay de uma fantasia masculina misógina sobre o que é ser uma mulher”, disse a autora de Harry Potter.

“J.K. Rowling definitivamente cometeu um crime. Eu sou legalmente uma mulher. Ela sabe que sou mulher e me chama de homem”, contou Willoughby em entrevista ao canal Byline TV na quarta-feira, 6. “É uma ofensa direta e seca, no que me diz respeito, e no final das contas, é um crime de ódio. A identidade transgênero é uma característica protegida [pela lei britânica], assim como a raça e a sexualidade”. Ela também disse que ainda não sabe se o episódio será tratado pela polícia como crime de ódio ou difamação.

Embora essa seja a primeira denúncia formal feita contra J.K. Rowling, seu embate com a comunidade LGBTQIA+ não é de hoje. A autora já foi acusada de transfobia em 2020, quando afirmou que “se o sexo não é real, a realidade vivida pelas mulheres globalmente é apagada”. No mesmo ano, publicou um artigo em que questiona os direitos de pessoas transgêneras, apontando dados de indivíduos que se arrependeram da transição. “Estou preocupada com a grande explosão de mulheres jovens que querem fazer a transição e também com o índice de pessoas que estão fazendo o processo oposto, porque eles se arrependeram dos passos incluindo alteração permanentes de seus corpos e infertilidades”, disse Rowling na ocasião.

