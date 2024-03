As duras críticas a Ana Furtado por apresentação do Oscar 2024

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Apresentadora do Oscar 2024 na transmissão da TNT e Max (ex-HBO Max), Ana Furtado virou um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), sendo alvo de duras críticas dos espectadores da premiação de Hollywood. Muitos dos comentários partem de um desgosto herdado do ano passado, quando a comunicadora cometera algumas gafes ao comandar a transmissão pela primeira vez, além do Emmy neste ano, já que a enxurrada de falas negativas foram publicadas ainda durante o tapete vermelho — quando Ana nem cometera qualquer erro. Segundo internautas, ela não teria o carisma e o conhecimento necessários para a função. Em um momento em que o trio falava sobre o discurso inspirador da personagem de America Ferrera em Barbie, sobre como ser mulher é exaustivo em um mundo que as culpa por tudo e exige perfeição, Ana aproveitou para desabafar. “Tem alguns momentos naquele discurso em que eu me vejo. Tanto que ela fala assim: ‘Eu tô cansada de ter que provar em dobro a minha capacidade, de que os homens me achem menos importante ou menos capaz de exercer uma função'”, disse.

Para ajudar nos comentários do prêmio, a apresentadora é acompanhada pela jornalista Aline Diniz e a atriz Andreia Horta, que proporcionam pareceres técnicos a respeito dos filmes que disputam a 96ª edição do Oscar.

O Oscar

Um dos favoritos da noite é Oppenheimer, que lidera a lista de indicações, com treze menções ao maior prêmio de Hollywood, entre elas melhor filme, direção, para Christopher Nolan, e ator, para Cillian Murphy. Na sua cola estão Pobres Criaturas, em onze categorias, e Assassinos da Lua das Flores, na busca por dez estatuetas. Completam os dez indicados a melhor filme os títulos Ficção Americana, Anatomia de uma Queda, Barbie, Maestro, Os Rejeitados, Vidas Passadas e Zona de Interesse. No programa Em Cartaz, os jornalistas Felipe Branco Cruz e Raquel Carneiro, do time de cultura da revista VEJA, analisam as produções.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial