Armie Hammer: a decisão da justiça sobre acusações de abuso e canibalismo

Armie Hammer passou por rápida ascensão e queda em Hollywood. Estrela de sucessos como Me Chame Pelo Seu Nome (2017) e O Agente da U.N.C.L.E (2015), ele foi um dos nomes mais cobiçados por estúdios e diretores no fim da década passada, mas foi escanteado pela indústria após alegações de má conduta sexual em janeiro de 2021. Na ocasião, histórias relacionadas a masoquismo, quebra de consentimento e até canibalismo chocaram muitos dos admiradores do ator e repercutiram intensamente — em 2022, o escândalo foi combustível para o documentário House of Hammer – Segredos de Família. Agora, porém, o processo investigativo que buscava validação legal às acusações chegou ao fim — sem condenação. Frente a provas insuficientes, a Justiça de Los Angeles escolheu dar fim ao imbróglio.

Para o veículo The Hollywood Reporter, a promotoria do distrito afirmou que os procuradores do caso “conduziram uma análise extremamente minuciosa, mas determinaram que, no momento, as evidências dispostas não são o suficiente para condenar o Sr. Hammer por um crime.” A declaração ainda reconhece os obstáculos legais impostos a denúncias de abuso sexual e frisa que, mesmo quando um processo se encerra, “serviços de apoio a vítimas continuam disponíveis”, mas argumenta que, dada a complexidade dos relacionamentos analisados e a inabilidade de provar uma dinâmica não consensual e forçosa, não é possível “qualificar o caso para além da dúvida razoável.”

Após a decisão, Hammer utilizou sua conta do Instagram, antes vazia, para quebrar seu silêncio quanto às acusações, as quais negara em 2021. “Sou muito grato à promotoria por conduzir uma investigação meticulosa e por chegar à mesma conclusão que tenho apoiado por todo esse tempo. Nenhum crime foi cometido. Estou animado para começar o longo e árduo processo de colocar minha vida de volta aos trilhos agora que meu nome está limpo, afirmou.

O último filme estrelado pelo ator foi Morte no Nilo, de 2022. Desde as acusações, Hammer se afastou dos sets e se divide entre Los Angeles e as Ilhas Cayman, onde foi visto trabalhando em um resort.