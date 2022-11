Antonio Banderas conta para quem gostaria de passar a máscara do Zorro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Quando um personagem emblemático cai na graça do público, marcado por um intérprete que encontra o tom ideal, é difícil imaginar um substituto à altura. É o caso de Zorro, popularizado no cinema com o rosto do espanhol Antonio Banderas. O ator, que viveu o vigilante mascarado nos filmes A Máscara do Zorro (1998) e A Lenda do Zorro (2005), tem um desejo: para ele, a máscara sombria do personagem serviria como uma luva no inglês Tom Holland, astro de Homem-Aranha. Em entrevista ao site ComicBook, Banderas disse que, em um possível terceiro filme, adoraria passar o simbólico acessório para Holland, com quem trabalhou em Uncharted: Fora do Mapa (2022).

“Ele é tão enérgico e divertido, e também tem um brilho. Por que não?”, disse o ator. Se tivesse a oportunidade, o espanhol consideraria entregar pessoalmente a máscara para o britânico e ensiná-lo o ofício do Zorro – assim como Anthony Hopkins fez com ele. “Se eles me chamassem para fazer o Zorro, eu faria o que Anthony Hopkins fez no primeiro filme comigo, que foi passar a tocha para outra pessoa”, completou o ator. Holland provou que é capaz de trazer a dose certa de carisma nos filmes da Marvel. Resta esperar para saber se o ídolo da geração Z terá sua chance como sucessor de Banderas.

Enquanto não há novidades sobre uma possível sequência no cinema, o icônico personagem ganhará mais uma versão seriada, que está em desenvolvimento pela Disney. O papel será de Wilmer Valderrama, conhecido por That ’70s Show e Encanto. A série será uma produção de época, ambientada em Pueblo de Los Angeles e contada no estilo telenovela.