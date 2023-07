Além de ‘Barbie’: 5 filmes marcantes de Ryan Gosling para ver no streaming

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há uma semana em exibição, Barbie conquistou a crítica especializada e o público ao redor do mundo. No Brasil, a superprodução explodiu nas bilheterias, conquistando o posto de segundo maior dia de estreia na história dos cinemas do país. O filme cor-de-rosa é protagonizado por Margot Robbie, mas quem roubou a cena mesmo foi Ryan Gosling na pele de Ken. O ator consegue injetar carisma e muito humor no personagem, proporcionando algumas das melhores cenas do longa — uma grata surpresa, de fato. A trajetória de Gosling por Hollywood nem sempre foi a mais estrelada, já que o ator enfrentou altos e baixos na escolha de seus papéis. Alguns deles, porém, são tão brilhantes quanto o atual sucesso. Relembre:

Namorados para Sempre (2010)

Onde assistir: Amazon Prime Video e Netflix

Um casal que está junto há anos assiste seu relacionamento ruir, enfrentando angústias e a ameaça cortante do fim. Mais melancólica do que romântica, a trama se desenrola em uma narrativa não linear que volta a todo momento para os primórdios da relação, quando a paixão esperançosa era a tônica entre os dois. Ao lado da sempre excelente Michelle Williams, Gosling confere a profundidade intensa que pede um personagem em crise — bem como oferece seu usual charme, nas cenas da fase feliz do par.

Drive (2011)

Onde assistir: Netflix

Um motorista talentoso divide seu tempo atrás do volante em duas atividades: trabalha como dublê em cenas de ação no cinema e também dirige carros de fuga em assaltos. Quieto e calculoso até em seus rompantes violentos, o protagonista sem nome é interpretado por Gosling com a mesma precisão. O ator divide a tela com feras como Bryan Cranston, Carey Mulligan e Oscar Isaac. Nas mãos do cineasta dinamarquês Nicolas Winding Refn, a aventura aflitiva ganha uma beleza ímpar ao brincar com luzes e cores neon.

La La Land (2016)

Onde assistir: Amazon Prime Video, Star+ e HBO Max

Talvez o trabalho mais famoso de Gosling dos últimos anos, o romance musical é uma homenagem encantadora a Los Angeles, a cidade das estrelas — e a Hollywood, por extensão. Em meio a sonhos, vitórias e fracassos, o casal Sebastian e Mia (Emma Stone, oscarizada pelo papel) tenta provar que seus talentos merecem ser reconhecidos naquele universo artístico: ela, como atriz; ele, enquanto músico ávido por jazz. Aqui, o galã loiro mostra que, para além do timing perfeito para o humor, ele dá conta do recado quando o assunto é cantoria e dança, em números adoráveis e sentimentais ao lado da parceira de cena.

Dois Caras Legais (2016)

Onde assistir: Netflix e HBO Max

Para quem busca gargalhar com o ator como o fez assistindo ao Ken, essa comédia policial é uma ótima pedida. Contracenando com Russell Crowe, Gosling interpreta um clássico detetive particular trapalhão e amedrontado. Nos anos 1970, a dupla é contratada por uma funcionária do Departamento de Justiça dos Estados Unidos cuja filha foi sequestrada. Com química espirituosa desde a primeira cena, a dupla embarca em uma aventura colorida e divertidíssima, embalada por trilha sonora impecável.

Blade Runner 2049 (2017)

Onde assistir: Netflix

Três décadas depois do Blade Runner original de Ridley Scott, lançado em 1982, o diretor Denis Villeneuve transformou o futuro sombrio e desolador da ficção científica em uma pintura belíssima — e para isso contou com a interpretação perspicaz de Gosling. No longa, ele é K, um caçador de replicante que trabalha para a polícia de Los Angeles com obediência exemplar, até que uma descoberta surpreendente o puxa para uma viagem existencial que o fará questionar a humanidade contida em androides como ele. O elenco também conta com Harrison Ford, Ana de Armas e Jared Leto.

