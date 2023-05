Além de ‘A Mãe’, 5 vezes em que Jennifer Lopez foi puro sangue nos olhos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

No cinema, Jennifer Lopez vai do oito ao oitenta. A atriz e cantora é figurinha carimbada em comédias românticas açucaradas, mas também gosta de um bom filme de ação que lhe traga desafios físicos. É o caso de A Mãe, longa que virou hit da Netflix, sobre uma mulher envolvida com criminosos que abre mão da guarda da filha para protegê-la – isso até a garota, aos 12 anos de idade, ser sequestrada e colocar a personagem de Jennifer em uma busca implacável por ela, com direito a tiro, pancadaria e bomba. Confira cinco outros filmes para ver no streaming com Jennifer Lopez em sua versão explosiva.

Lila & Eve – Unidas pela Vingança

Disponível para aluguel em plataformas como Google Play e Apple TV

No drama de 2015, Jennifer se une à Viola Davis em uma trama sobre duas mães em luto que, insatisfeitas com a injustiça e o trabalho lento das autoridades, decidem elas mesmas fazer justiça com as próprias mãos.

Nunca Mais

Disponível na Netflix e em plataformas de aluguel de filmes

Aqui, Jennifer Lopez interpreta uma garçonete que vive um aparente conto de fadas: ela se casa com um bonitão rico que muda sua vida. Logo, porém, o homem se revela violento e perigoso. Ela foge de casa com a filha pequena e, para se livrar de vez da perseguição do ex, aprende a lutar e encara seu agressor com a mesma moeda.

Parker

Disponível na HBO Max e em plataformas de aluguel de filmes

Um ladrão profissional, vivido por Jason Statham, é passado para trás por seus comparsas. Ele traça um plano de vingança que se concretiza ao conhecer uma mulher bela e ambiciosa, papel de Jennifer, que o ajuda a sair por cima.

A Cela

Disponível para aluguel na Apple TV e no Amazon Prime

Controverso e criativo, o filme de 2000 é uma ficção científica na qual uma psiquiatra, interpretada pela cantora, experimenta um processo no qual ela acessa o inconsciente de outra pessoa. Assim, ela é recrutada pelo FBI para entrar na mente de um assassino em série e descobrir onde ele escondeu sua última vítima, que pode estar viva.

Irresistível Paixão

Disponível para aluguel em plataformas como Google Play

O filme de 1998, dirigido por Steven Soderbergh, traz George Clooney na pele de um assaltante que se apaixona por uma policial, interpretada por Jennifer. A produção transita sem medo pela ação, comédia e pelo erotismo em cenas de alta tensão.