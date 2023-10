Além da Disney: 5 animações para ver com os pequenos no Dia das Crianças

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Desenho infantil e Disney são quase sinônimos, mas a gigante do entretenimento não é a única a encantar os pequenos com animações. Nesse dia das crianças, VEJA selecionou cinco animações divertidas e sensíveis que fogem do monopólio da empresa do Mickey e são uma ótima pedida para ver em família. Confira:

A Viagem de Chihiro (2001)

Onde: disponível na Netflix

O filme do japonês Hayao Miyazaki acompanha as aventuras da pequena Chihiro, uma garota de dez anos que está de mudança com a família. Perdida em uma cidade desconhecida, ela descobre que os pais foram transformados em porcos e embarca em uma jornada de grandes descobertas na tentativa de reverter a situação.

O Menino e o Mundo (2013)

Onde: disponível no Globoplay + canais

Indicada ao Oscar de melhor animação em 2016, a animação do paulistano Alê Abreu narra as aventuras de um garoto que vive em uma cidade isolada e que, um dia, se lança em uma missão para encontrar seu pai. Com poucas falas e visto sob a ótica de uma criança, a animação mistura traços de lápis de cor, giz de cera com colagens e recortes, embalada por uma poderosa trilha sonora. No plano de fundo, temas como desemprego e desigualdade social são abordados com sensibilidade.

Continua após a publicidade

A Fera do Mar (2022)

Onde: disponível na Netflix

Um navio repleto de caçadores avança mar adentro à procura de monstros. Armados até os dentes, os marinheiros se gabam das criaturas que abateram em combate, até que a pequena Maisie Brumble aparece no convés. Filha de dois caçadores mortos no mar, a penetra convence o capitão de que merece seguir viagem. O que ele não esperava era que a criança fosse estabelecer amizade com um dos gigantes do mar, desafiando as lendas locais ao defender que os monstros talvez não sejam assim tão monstruosos.

O Pequeno Príncipe (2015)

Onde: disponível no Amazon Prime Video

Continua após a publicidade

Dirigido pelo indicado ao Oscar Mark Osborn, a adaptação atualiza o clássico francês de maneira sensível. Na história proposta por Osborne, a personagem principal é uma garotinha que se comporta como uma adulta. Quando ela e a mãe exigente se tornam vizinhas de um antigo aviador, o adulto mostra para a jovem o mundo lúdico da infância, narrado por páginas soltas com a história do Pequeno Príncipe.

Trolls (2016)

Onde: disponível na Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay

Entre o engraçado e o freak, os bonecos Trolls foram sucesso nos anos 1980 e 90, com seu visual pelado e cabelos coloridos eternamente arrepiados. Prestes a estrear seu terceiro filme nos cinemas, na quinta-feira, 19, a franquia começou em 2016, com um filme divertido para toda a família. O desenho é um delicioso musical, repleto de hits que o público conhece — principalmente os adultos, que cairão em uma dupla sensação de nostalgia, entre trilha sonora e brinquedos da infância.