A revelação assustadora de Brooke Shields sobre primeiro beijo em cena

A atriz Brooke Shields, estrela de A Lagoa Azul, revelou ter dado seu primeiro beijo aos 11 anos, durante uma cena para o filme Pretty Baby (1978). O fato perturbador é que a sequência foi feita com o ator Keith Carradine, de 29 anos. No documentário A História de Brooke Shields, que chegou ao Star+ nesta segunda-feira, 3, a atriz relata ter ficado incomodada com a cena e sua feição desagradou o diretor. Carradine, então, teria “tranquilizado” a criança. “Ele me disse. ‘Que saber? Isso não conta. Isso é tudo faz de conta'”, teria dito o ator.

Em entrevista à Rolling Stone americana, a diretora do documentário, Lana Wilson, falou sobre a cena. “Mesmo que a Brooke criança estivesse totalmente ciente do papel que estava interpretando, e percebesse que atuar é fingir, eu não consigo deixar de pensar: ‘Esta é uma garota de 11 anos de verdade tendo que beijar um homem de 29 anos de verdade.'”, disse ela. “Isto é inescapavelmente real. E o impacto disso também. Brooke, de 11 anos, expressou desconforto durante a filmagem desse momento, mas esse desconforto não foi levado a sério pelo diretor”, lamentou.

No filme controverso, dirigido pelo falecido cineasta francês Louis Malle, Brooke vive uma criança explorada pela prostituição. Em A História de Brooke Shields, que tem ainda relatos sobre a exploração sofrida na indústria e um abuso sexual, Shields confessa que não entende por que sua mãe consentiu que ela estrelasse o longa de Malle e posasse completamente nua para uma revista aos 10 anos de idade.