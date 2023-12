A resposta ácida de Donald Trump à crítica de Robert De Niro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma semana após o discurso de Robert De Niro em que o astro de Hollywood tecia críticas a Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos respondeu de forma ácida. Durante a cerimônia do Gotham Awards em 27 de novembro, De Niro acusou a produção do evento e a Apple de censurarem o texto que ele havia escrito com duros comentários ao republicano. Enquanto lia o teleprompter, o veterano de 80 anos aparentou estar confuso e, após acabar de ler a tela, esclareceu a situação. “Só quero dizer uma coisa: o começo do meu discurso foi editado e cortado sem eu saber — e quero ler o discurso na íntegra agora”, avisou. “Mentir se tornou mais uma ferramenta no arsenal do charlatão. O ex-presidente [Trump] mentiu para nós mais de 30.000 vezes durante seus quatro anos de mandato, e continua a mentir agora em sua campanha — mas todas as suas mentiras revelam sua alma. Ele ataca os fracos, destrói os bens da natureza e mostra seu desrespeito ao usar ‘Pocahontas’ como xingamento, por exemplo”, disse.

Na segunda, 4, Donald Trump, que busca se reeleger em 2024, reagiu à declaração. “Robert De Niro, cujos talentos de atuação diminuíram muito, com sua reputação agora abalada, deve até usar um teleprompter para sua linguagem chula e repugnante, tão desrespeitosa com nosso país. Ele se tornou inacessível tanto nos filmes quanto com os idiotas que destruíram o Oscar, levando-os de um dos melhores programas do país para uma reflexão tardia de baixa classificação. De Niro deveria se concentrar em sua vida, que é uma bagunça, e não na vida dos outros. Ele se tornou um perdedor total, enquanto o mundo observa, espera e ri!”, escreveu o republicano em um comunicado divulgado na imprensa americana.

Declaração de Robert De Niro

A premiação Gotham Independent Film Awards, realizada em 27 de novembro, laureou alguns dos destaques do cinema independente de 2023 em Nova York, reunindo em sua cerimônia figuras como Leonardo DiCaprio e Robert De Niro — estrelas do longa Assassinos da Lua das Flores. Segundo a Variety, um novo discurso para De Niro ler foi colocado no teleprompter menos de dez minutos antes do início do programa. A mulher que disse ao operador de teleprompter para carregar o novo discurso disse que trabalhava para a Apple. No novo texto, em vez de mencionar especificamente Trump, o novo discurso afirmava como “assistir às notícias hoje” mostra que “na verdade estamos a viver numa sociedade pós-verdade”.

