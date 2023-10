A recepção calorosa de Kevin Spacey em evento dedicado a conservador

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Por Amanda Capuano Atualizado em 17 out 2023, 12h59 - Publicado em 17 out 2023, 12h17

Na noite dessa segunda-feira, 17, Kevin Spacey foi aplaudido de pé no seu retorno aos palcos depois de ser absolvido em um processo de agressão sexual. O ator de 64 anos interpretou uma cena de cinco minutos de Timão de Atenas, de Shakespeare, durante uma palestra no teatro Sheldonian, na Inglaterra, realizada em memória do filósofo conservador Roger Scruton, morto em 2020 por um câncer.

Spacey subiu ao palco de surpresa a convite de Douglas Murray, que organizava o evento. A participação do ator aconteceu durante um momento intitulado “O que Shakespeare pode nos ensinar sobre a cultura de cancelamento”. Em entrevista ao Times, Murray disse que o monólogo proferido por Spacey discorre sobre “o que acontece quando uma sociedade abandona uma pessoa sem motivo”.

Homenageado do evento, Scruton foi nomeado conselheiro habitacional do governo do Reino Unido em 2018, mas foi demitido em janeiro do ano seguinte por fazer comentários tidos como racistas em uma entrevista à revista New Statesman. Ele foi renomeado em julho, depois que o veículo disse que suas opiniões foram deturpadas, mas seu legado permanece controverso: respeitado entre os conservadores, ele á apontado pelos críticos como um fomentador do pensamento anti-imigrante, especialmente em relação a muçulmanos.

A recepção calorosa a Spacey aconteceu dias depois que um cinema londrino desistiu de sediar a estreia do filme Control quando soube da participação do ator. Spacey não aparece pessoalmente na produção, mas dá voz a um vilão que sequestra o carro de um ministro do governo. Em um e-mail enviada a produtora do filme, e reproduzido pelo jornal The Guardian, a direção do cinema disse ter ficado “horrorizada” de ser mencionada junto à nova produção do ator.

Em julho, o ator foi absolvido pelas acusações de agressão sexual a quatro homens em um julgamento de quatro semanas no tribunal de Southwark, em Londres. Ele alegou que os homens tinham motivação financeira e que um deles estaria atrás de dinheiro. Antes disso, em 2017, o ator Anthony Rapp acusou Spacey de má conduta sexual no final dos anos 1980, quando tinha apenas 14 anos. Na época, a denúncia criminal foi considerada prescrita, e a ação civil que reivindicava indenização financeira julgada improcedente.

Mesmo com o resultado favorável, o caso desencadeou uma série de outras acusações contra Spacey. Ainda em 2017, uma investigação interna do teatro Old Vic resultou em 20 denúncias anônimas de um suposto comportamento impróprio durante o tempo em que ele atuou no local como diretor artístico.

Agora, Spacey está sendo processado por um massoterapeuta de Nova York que afirma que foi assediado sexualmente durante uma sessão em 2016. Segundo documentos obtidos pelo TMZ, o profissional afirma que Spacey insistiu em iniciar a massagem pelas nádegas e em um dado momento agarrou sua mão e tentou colocá-la em seus órgãos genitais, apesar de rejeitar os avanços do ator. Uma acusação similar surgiu em 2019, por parte de outro massoterapeuta, mas o caso foi arquivado em função da morte do então acusador durante as investigações.

