O novo processo contra Kevin Spacey por assédio sexual

Kevin Spacey está sendo processado por um massoterapeuta de Nova York que afirma que o ator fez avanços sexuais e se ofereceu para pagar um dinheiro extra em troca de favores sexuais durante uma massagem. Spacey teria reservado três massagens de 90 minutos entre agosto e setembro de 2016 em um quarto do New York Edition Hotel.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, o profissional afirma que Spacey insistia em iniciar a massagem com foco nas nádegas. Além de fazer posturas de yoga durante a massagem, expondo os órgãos genitais e fazendo com que o massoterapeuta se sentisse desconfortável. No processo, o terapeuta afirma que Spacey ficou excitado sexualmente durante as sessões e fez repetidamente comentários sobre sua aparência e físico. Em um dado momento, o profissional afirma que Spacey agarrou a sua mão e tentou colocá-la em seus órgãos genitais, apesar dele rejeitar os avanços do ator.

O massoterapeuta afirma que Spacey agendou as consultas por meio de um aplicativo, usando nomes diferentes. Após o terceiro suposto incidente, o profissional afirma que parou de marcar consultas no hotel que Spacey frequentava. Ele relata que as sessões resultaram em sofrimento mental e emocional e que hoje sofre de ansiedade e depressão. O processo ocorre alguns meses depois do ator ter sido considerado inocente das acusações de agressão sexual no Reino Unido.

