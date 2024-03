A nova parceria de Emma Stone com diretor de ‘Pobres Criaturas’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Menos de um mês após sua vitória como melhor atriz no Oscar, Emma Stone já se prepara para lançar um novo longa sob a direção de Yorgos Lanthimos, mesmo cineasta grego que brindou a atriz com a personagem Bella Baxter, musa de Pobres Criaturas. Kinds of Kindness — ainda sem título ou data de estreia definida no Brasil — chega aos cinemas americanos em 21 de julho e ainda mantém certo mistério sobre detalhes de sua narrativa. A curiosidade instigada, entretanto, já pode começar a ser saciada por um vídeo de 46 segundos, que apresenta as primeiras imagens do longa, retratos urbanos e contemporâneos que em muito se diferem do fruto anterior da parceria.

Junto ao trailer, uma breve sinopse foi divulgada pelo estúdio Searchlight Pictures na manhã de quarta-feira, 27 de março. Segundo o breve texto, o filme é um “conto tríptico” que acompanha um homem impotente ansioso por controle, um policial impactado pelo retorno de sua esposa perdida no mar e uma mulher determinada a encontrar alguém destinado a se tornar um pródigo líder espiritual.

Além de Stone, o elenco também recupera Willem Dafoe e Margaret Qualley de Pobres Criaturas, e acrescenta à mistura os atores Jesse Plemons, Hong Chau, Mamoudou Athie, Hunter Schafer e Joe Alwyn — já visto em outro longa de Lanthimos, A Favorita. Ao som de Sweet Dreams, do duo Eurythmics, a voz de Emma pode ser ouvida declarando: “É isso. O momento da verdade. Não é maravilhoso?”. Sem mais diálogo, o teaser frenético interpola rápidos cortes: um carro esportivo roxo de motor barulhento; um corpo arrastado pelo chão; um tapa na cara de Plemons dado por Qualley; uma dança intensa e um cachorro bebendo algo por um canudo, entre outras.

Continua após a publicidade

Conhecido por narrativas inusitadas e surreais, Lanthimos não produz uma história contemporânea desde O Sacrifício do Cervo Sagrado, de 2017, thriller que alçou Barry Keoghan ao estrelato e perturbou o público com seu enlace entre um psicólogo e um adolescente diabólico.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial