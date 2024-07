A nova data de estreia e os detalhes do filme inspirado em Silvio Santos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Intitulado apenas como Silvio, o filme inspirado na vida de Silvio Santos — que terá o apresentador Rodrigo Faro na pele do dono do SBT — foi adiado em uma semana. Antes previsto para 5 de setembro, o longa chegará aos cinemas no dia 12 do mesmo mês, informou a produtora em comunicado nesta terça-feira, 30.

Qual é a história de Silvio?

Dirigido por Marcelo Antunez, o longa-metragem vai retratar o infame sequestro de Silvio Santos em 2001, quando ele foi mantido refém por 8 horas dentro de sua própria casa, no bairro paulistano do Morumbi. A promessa é que o arco narrativo mostre bastidores inéditos da vida do comunicador. “A partir deste ponto, Silvio revive momentos históricos de sua trajetória pessoal e profissional como seu trabalho como camelô no Rio de Janeiro, seu encontro histórico com Chico Anysio, sua entrada na rádio e sua posição como dono do canal SBT”, diz o comunicado enviado á imprensa.

No trailer divulgado, Faro é visto com o topete característico da figura, mas dispensa o sotaque comumente reproduzido em imitações do apresentador, afirmando em certo ponto que prefere ser chamado por Senor, seu nome real: “Silvio Santos e patrão você deixa lá fora”. Ao som de uma versão no piano mais lenta de Silvio Santos Vem Aí, cenas do ator são intercaladas com repórteres, televisões e até atiradores especiais em recortes melodramáticos. Segundo o slogan da narrativa, “um baú também guarda muitos segredos”

Quem estará no filme sobre Silvio Santos?

Além de Rodrigo Faro, o elenco da produção ainda conta com Johnnas Oliva como o criminoso Fernando Dutra Pinto, papel que já havia vivido na série biográfica O Rei da TV. Vinícius Ricci interpreta Silvio em uma fase mais jovem de sua vida e Bruna Aisso dá vida à delegada civil responsável por resolver a situação.

Outros nomes também presente no elenco são Adriana Lodoño, Ana Paula Lopez, Duda Mamberti, Fellipe Castro, Marjorie Gerardi, Paulo Gorgulho e Polliana Aleixo.

