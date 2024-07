A opinião controversa de Íris Abravanel sobre internação de Silvio Santos

Principal dramaturga do SBT e esposa de Sílvio Santos há mais de quatro décadas, Íris Abravanel, 75 anos, fez parte de uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, 23, para divulgar seu novo folhetim infantojuvenil, A Caverna Encantada. Perante os jornalistas, contudo, ela foi além das perguntas profissionais para esclarecer o estado de saúde do marido, que passou cinco dias internado por um quadro de gripe H1N1. De acordo com a autora, o apresentador de 93 anos não necessitava do atendimento hospitalar e poderia ter ficado de repouso em casa durante o período. Após a internação, ela alega também que Silvio está “ótimo”.

Como está a saúde de Silvio Santos?

“Ele está em casa. Não era para passar dia nenhum no hospital, mas teve uma febre e foi levado. A gente não sabia o que era, e depois dos exames descobrimos que era influenza”, disse. Na ocasião, também agradeceu o carinho da imprensa e dos fãs: “Obrigada a todos que torceram e se preocuparam com a gente. Obrigada pelo carinho que vocês têm pelo meu marido, que ele merece”.

Já quanto às perspectivas futuras de Silvio, Íris ressaltou que a expectativa é de “uma longa vida juntos ainda” e negou cogitar a morte do parceiro, afastando especulações públicas. “Espero que as pessoas também não pensem nisso, porque ele está cheio de vida”, declarou.

Afastado da televisão desde 2022, Silvio Santos foi substituído pela filha Patrícia Abravanel no comando de seu programa aos domingos e não tem retorno previsto. Em dezembro de 2023, quando fãs foram até sua casa para cantar parabéns em seu aniversário, Silvio afirmou ter vontade de voltar ao trabalho, mas ser impedido por um único fator: “É que estou com preguiça, é preguiça mesmo”.

