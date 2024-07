SBT volta atrás e confirma internação hospitalar de Silvio Santos

Após negar a internação de Silvio Santos na quarta-feira, 17, o SBT confirmou nesta quinta-feira, 18, que o apresentador está com H1N1 e vem sendo medicado e que está bem. O comunicador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que também havia negado ter informações a respeito do empresário.

De acordo com fontes de VEJA, Silvio passou a noite no hospital e apresentou melhora significativa em seu quadro de saúde, mas ainda aguarda resultados de exames para receber alta.

