A nova aposta ambiciosa de Wagner Moura em Hollywood

A A24 liberou nessa quarta-feira, 13, o trailer eletrizante de Civil War (Guerra Civil, na tradução direta para o português), trama que tem o brasileiro Wagner Moura no elenco e chega no dia 26 de abril aos cinemas americanos. No vídeo divulgado, Moura aparece em um papel de destaque ao lado de Kirsten Dunst, na história de fundo ambientada num futuro distópico em que os Estados Unidos está à beira de uma guerra civil e militares entram em confronto armado com a população.

A trama é dirigido por Alex Garland, cineasta responsável por produções aclamadas como Ex Machina – Instinto Artificial (2014), Aniquilação (2018) e Men: Faces do Medo (2022). Mais detalhes sobre o enredo ainda não foram divulgados — mas, ao que parece, a história segue uma dupla de jornalistas que atravessa em o país em meio ao conflito armado que se desenha no cenário de conflito civil. O objetivo não é nada fácil: chegar até a Casa Branca, que acaba explodida em uma cena do trailer.

Com uma carreira prolífica no Brasil, que inclui o papel do indefectível Capitão Nascimento da bem-sucedida franquia Tropa de Elite, do cineasta José Padilha, Wagner moura tem ganhando cada vez mais espaço no cinema internacional. O ator baiano já tem em seu currículo internacional filmes como Elysium, Wasp Network – Rede de Espiões, Sergio e Agente Oculto, além de dar vida ao traficante mexicano Pablo Escobar na série Narcos, da Netflix, e de atuar com brilho ao lado de Elisabeth Moss na série dramática Shining Girls, do serviço de streaming Apple TV+.

