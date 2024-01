A histórica indicação da indígena Lily Gladstone no Oscar de melhor atriz

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz Lily Gladstone fez história nesta terça-feira, 23, ao se tornar a primeira indígena dos Estados Unidos a ser indicada na categoria de melhor atriz do Oscar. A indicação de Lily Gladstone ocorre quatro anos após Yalitza Aparicio, indígena mexicana, ter sido indicada na mesma categoria pelo filme Roma, de Alfonso Cuarón, de 2018. Além delas, apenas duas outras mulheres indígenas foram indicadas ao prêmio. A britânica Merle Oberon, por The Dark Angel, de 1933, que era maori, e Keisha Castle-Hughes, por Whale Rider, de 2003, que é kiwi.

Lily interpreta Mollie Burkhart, uma mulher Osage, no épico Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese. No enredo, baseado em fatos reais, os Osage descobrem petróleo em suas terras, no estado de Oklahoma, no início do século XIX, e se tornam as pessoas mais ricas dos Estados Unidos, despertando a ganância dos homens brancos. Misteriosamente, os integrantes dos Osage começam a morrer sem que haja nenhuma investigação policial, até que, o recém-criado FBI decide investigar o caso e solucionar os crimes. Mollie se casa com o aproveitador Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), que se envolve nos crimes a pedido de seu tio, William King Hale (Robert DeNiro).

O filme recebeu ainda outras indicações, incluindo a categoria de Melhor filme, diretor e ator coadjuvante, para Robert DeNiro. O filme também foi indicado em melhor maquiagem e penteado, melhor som, melhor trilha sonora original e melhor música para Wazhazhe (A Song for My People). Gladstone entra na disputa como uma das favoritas após ganhar o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro. “Isto é para cada criança rez, cada criança urbana, cada criança nativa que tem um sonho e se vê representada em nossas histórias contadas por nós mesmos, em nossas próprias palavras, com tremendos aliados e uma tremenda confiança interna, um do outro”, ela disse em seu discurso.

