‘A Freira 2’: os segredos da franquia mais lucrativa da história do terror

Ao longo da última década, a saga Invocação do Mal cresceu exponencialmente e se tornou um marco na história do cinema de terror. Daí, surgiram as franquias Annabelle e A Freira, cujo novo capítulo acaba de estrear, de volta às igrejas góticas do século 16 e aos demônios fantasiados de seu antecessor. Ao todo, os filmes superam 2 bilhões de dólares em bilheteria — mais do que qualquer outra série do mesmo gênero — e acumulam motivos para tal, da curiosidade por histórias “reais” até a potência criativa por trás dos sustos. Confira no vídeo a seguir curiosidades sobre esse sucesso e suas inspirações.

