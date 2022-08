A era dos grandes astros de Hollywood acabou? Brad Pitt discorda

Há um consenso no meio cinematográfico de que a era dos grandes astros de Hollywood, com fama e salários estrondosos, capazes de arrastar multidões aos cinemas, chegou ao fim nos últimos anos. Isso, especialmente, porque as plataformas de streaming aumentaram e muito o número de produções, pulverizando a fama entre várias personalidades. A ideia de que a popularidade de alguns poucos atores possui a força para atrair o interesse do público começou lá na década de 1930 e alcançou o auge por volta de 1980-90, quando as bilheterias foram ficando cada vez mais relevantes para uma carreira de sucesso. São desta época nomes como Brad Pitt, Tom Cruise, Will Smith, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, entre outros, que, hoje, estão perto ou passaram da casa dos 50 anos de idade. Entre altos e baixos, estes cinquentões, porém, continuam a provar que estão com tudo em cima – e que ainda transbordam star quality. Caso do estrondoso Top Gun: Maverick, de Tom Cruise, com mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria, e, agora, da nova aposta de Brad Pitt, o filme Trem-Bala, uma mistura de ação e comédia que garante entretenimento sem compromisso. Confira no programa Em Cartaz mais detalhes sobre o longa e seu astro incansável.