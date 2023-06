A doçura do curta que conclui a saga de ‘Up: Altas Aventuras’

Elementos, animação cativante que acaba de estrear nos cinemas, resgata uma tradição antiga da Pixar: antes do filme, um curta-metragem inédito é exibido para acalentar corações. Desta vez, a trama de poucos minutos resgata a história do famoso longa Up: Altas Aventuras (2009), com o idoso rabugento e adorável Carl Fredricksen. Em Carl’s Date (O Encontro de Carl), o protagonista encara seu primeiro encontro romântico com uma mulher após a morte de Ellie. Para isso, ele conta com o apoio incondicional e carinhoso de Bud — o cachorro falante resgatado no filme original e que se tornou seu fiel escudeiro. Delicado, o curta mostra a montanha russa de emoções de Carl, que não só se achar velho demais para encontros, como também acaba tomado pelo medo de estar traindo sua antiga companheira de vida. Com o DNA da Pixar, a produção diverte antes de emocionar nos segundos finais. “É bom concluir a história de Carl e seu relacionamento com a Ellie com um recomeço. Eu acho que ninguém nunca vai substituí-la de fato, mas ele está se abrindo para o mundo e fazendo novos amigos”, explicou o criador, Bob Peterson, em entrevista a VEJA na Califórnia.

Carl’s Date também marca o último trabalho do dublador original do personagem-título, Edward Asner, que morreu em setembro de 2021. “Por sorte, conseguimos gravar com Ed uma vez, pouco antes de ele partir. Tivemos sorte de conseguir concluir”, revelou Peterson. Outras produções derivadas de Up: Altas Aventuras são: o curta A Missão Especial do Dug (2009) e a minissérie de seis episódios curtos A Vida de Dug — títulos disponíveis na plataforma de streaming Disney+.