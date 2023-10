A declaração de Will Smith para Jada após anúncio de separação

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Jada Pinkett Smith recentemente revelou que está separada de Will Smith desde 2016, muito antes de o ator estapear Chris Rock no palco do Oscar, após uma piada sobre a calvície da mulher. O fim do casamento de quase 20 anos, porém, permanece amigável — e ainda não deu em divórcio. Agora, enquanto Jada divulga sua autobiografia, Worthy, Will permanece demonstrando apoio.

Na noite de quarta-feira, 18 de outubro, ele subiu ao palco de um evento promocional e se declarou à ex-mulher, caracterizando o casamento como “brutal” e “lindo”: “Jada é a melhor amiga que já tive na Terra, vou estar presente e ajudá-la para sempre.” Ele ainda questionou a possibilidade de “estar com alguém para o resto da sua vida e amar essa pessoa mesmo que não concorde com ela” e afirmou que seu relacionamento foi “uma experiência pública desleixada de amor incondicional.”

Will e Jada se casaram em 1997 e têm dois filhos: Jaden, de 25 anos, e Willow, de 22. Segundo a atriz, a separação veio após ambos ficarem “exaustos de tentar”: Acho que nós dois ainda estávamos presos em nossa fantasia sobre o que pensávamos que a outra pessoa deveria ser.” Mesmo assim, o casal não deve se divorciar oficialmente tão cedo, por uma antiga promessa feita por Jada: “Eu prometi que nunca haveria um motivo para nos divorciarmos. Vamos resolver… seja o que for.”