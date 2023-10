Antes do tapa: a complicada relação entre Jada, Will Smith e Chris Rock

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em entrevista bombástica a um canal de TV americano, a atriz Jada Pinkett Smith contou que ela e o marido, Will Smith, estão separados desde 2016 – porém, o caso é complicado e ambos ainda não se divorciaram de fato. As revelações não pararam por aí. À revista People, ela contou detalhes relevantes sobre a relação entre ela e Chris Rock, o comediante que levou um tapa de Will Smith no Oscar 2022, após ironizar a cabeça careca de Jada, que sofre de alopécia. Segundo ela, Rock, que era um amigo de longa data de Smith, a convidou para sair no passado, quando surgiram rumores de que ela estaria divorciada.

“Ele me ligou e basicamente disse: ‘gostaria de te levar para sair’. Eu respondi, ‘como assim?’. E ele falou que tinha lido que eu e Will estávamos nos divorciando.” Jada respondeu dizendo que eram só rumores, e Chris se desculpou. Não é difícil, porém, associar esse flerte mal-sucedido aos eventos que ocorreram no Oscar mais tarde. Jada contou que não fala com Chris Rock desde a fatídica noite do tapa.

Ela revelou que no intervalo da premiação, logo após a agressão, Chris foi até ela para pedir desculpas. “Ele disse: ‘Eu não queria te magoar’. E eu respondi: ‘Não quero falar sobre isso agora, Chris. Isso tudo é sobre m***** do passado’.” Jada disse que achou, naquele momento, que se tratava de uma antiga piada de Rock sobre ela no Oscar de 2016, quando a atriz boicotou o evento, e ele, apresentador da cerimônia, ironizou que não se boicota algo para o qual você não foi convidado. Na época, porém, ele também ligou para ela e pediu desculpas no dia seguinte.

