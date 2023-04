A bizarra história do assassino que pode ser pai de Matthew McConaughey

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na última semana, a internet ficou surpresa com a declaração de Matthew McConaughey sobre a possibilidade de ser irmão biológico do amigo de longa data e também ator Woody Harrelson. Ao que tudo indica, a mãe de McConaughey se envolveu com o pai de Harrelson no passado — e a dupla hollywoodiana já perdeu as contas de quantas vezes foram comparados fisicamente, reforçando a suspeita. A história ganha contornos bizarros com a verdade sobre o pai de Harrelson: Charles Harrelson, morto em 2007, foi um assassino profissional condenado à prisão perpétua.

Charles Harrelson serviu na marinha americana e trabalhou como vendedor. Detido pela primeira vez em 1973 por assassinato, ele foi libertado após cinco anos por bom comportamento — mas retornou ao cárcere em 1981, com duas sentenças de prisão perpétua por matar John H. Wood Jr., texano considerado primeiro juiz federal a ser assassinado no século 20. Já preso, Harrelson chegou a confessar outros supostos crimes — dentre eles, um envolvimento no assassinato do ex-presidente americano John F. Kennedy, em 1963. Não há provas que corroborem com sua declaração e, tempos depois, ele negou a história, alegando que estava sob o efeito de drogas quando falou sobre o assunto. O criminoso morreu de ataque cardíaco.

A dúvida sobre o pai foi revelada por McConaughey em um episódio recente do podcast da apresentadora Kelly Ripa. A teoria parte de um diálogo misterioso tido anos atrás em uma viagem para a Grécia, quando a mãe de McConaughey disse para Harrelson ter “conhecido” seu pai — com ênfase no verbo, como quem revela um segredo. “Todos estavam cientes das reticências que minha mãe deixou depois de ‘conhecia’. Era um ‘conhecia’ carregado”, contou McConaughey. A insinuação deixou uma pulga atrás da orelha, levando os amigos a bisbilhotarem o passado dos familiares: “Fizemos algumas contas e descobrimos que o pai dele estava de licença do trabalho ao mesmo tempo que minha mãe e meu pai estavam em seu segundo divórcio”, explicou o ator. “Há recibos de lugares no oeste do Texas, onde pode ter havido uma reunião, ou um encontro, um momento que explique esse ‘conhecia'”.

A dupla agora considera fazer um teste de DNA. Em uma entrevista ao programa The Late Show With Stephen Colbert, Woody Harrelson confirmou a história, dizendo que apoia a realização do exame. Os dois já contracenaram em trabalhos anteriores, e agora vão estrelar a série de comédia da Apple TV+ Brother From Another Mother (Irmão de Outra Mãe, em português), em que eles “interpretarão versões vagamente ficcionalizadas de si mesmos”. É curioso a trama familiar dos atores vir à tona no momento de divulgação da série — por enquanto, resta descobrir se não se trata de uma bela jogada de marketing.