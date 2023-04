A aposta arriscada da Disney ao produzir live-action de ‘Moana’

Moana – Um Mar de Aventuras (2016), um dos sucessos mais recentes da Disney, ganhará um remake em live-action, com os atores que dublaram o filme original reprisando seus papéis em carne e osso. Em vídeo divulgado no Twitter, o astro Dwayne Johnson — voz do semideus Maui — anunciou a nova aposta, adiantando que estrelará o longa ao lado de Auli’i Cravalho, intérprete de Moana. Como a animação foi lançada há apenas seis anos, a obra ainda está fresca na memória do público-alvo, o que deixa o remake mais suscetível a críticas.

Humbled to say we’re bringing #MOANA’s beautiful story to the live action big screen!#MAUI changed my life (miss you grandpa) and I’m honored to partner with @DisneyStudios to tell our story thru the realm of music & dance, which at the core is who we are as Polynesian people🪝 pic.twitter.com/CxJFKQewUS — Dwayne Johnson (@TheRock) April 3, 2023

O projeto surge como parte de uma série de remakes de clássicos da Disney. Após Cinderela, A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão, Mulan e A Pequena Sereia já ganharam suas versões live-action. Além de críticas por mudanças às obras originais, os filmes também desagradaram aqueles que esperavam por histórias inéditas. As queixas, no entanto, não parecem ter atingido os executivos da gigante do entretenimento infanto-juvenil, que agora reaproveita seus títulos mais recentes. Até então, o intervalo mais curto entre versões era de 26 anos, já a animação Moana foi lançada há seis anos.

De acordo com Dwayne Johnson, a nova versão de Moana trará de volta todos os personagens do filme de 2017 — dos humanos aos animais — e será contada através de muita dança e música. No vídeo de dois minutos, o ator também exalta o povo polinésio e destaca sua relação pessoal à narrativa enquanto descendente do lutador Peter Maivia, nativo da Samoa Americana: “Quando me torno Maui, o faço com o espírito de meu avô”. O projeto ainda está em pré-produção e não há data de estreia definida.

