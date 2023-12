5 filmes no cinema para movimentar as férias com as crianças

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Entreter as crianças durante as férias não é tarefa fácil. Com as escolas fechadas, os pais precisam se virar nos 30 para achar atividades que gastem a energia inesgotável dos pequenos, e o cinema pode ser um ótimo aliado nesse momento. O calendário de dezembro e janeiro está repleto de opções divertidas para ver em família e aproveitar a folga das crianças. Confira a seguir cinco produções que são ótimas pedidas para as férias:

Tá Escrito — em cartaz

Classificação indicativa: 12 anos

Protagonizado por Larissa Manoela, que caiu no gosto da criançada com as novelinhas do SBT, o filme acompanha Alice, uma estudante de publicidade que sonha em ser uma influenciadora digital, mas nunca consegue alcançar a fama. Tudo muda quando ela recebe um caderno em branco que garante que toda previsão astrológica escrita nas páginas vai virar realidade.

Aquaman 2: O Reino Perdido — em cartaz

Classificação indicativa: 12 anos

Último filme do universo expandido da DC, Aquaman 2 acompanha o herói aquático enquanto ele lida com as responsabilidades do governo de Atlântida enquanto cria seu filho recém-nascido. Logo, no entnato, o vilão Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II) volta a perturbar a paz da família ameaçando destruir o ecossistema global e o reino do protagonista.

Patos! — estreia em 04/01

Classificação indicativa: livre

A trama divertida acompanha uma família de patos que vive tranquilamente em um lago na Nova Inglaterra. Quando um novo grupo de aves chega ao local contando histórias sobre viagens animadas, a família decide embarcar em uma aventura rumo à Jamaica, passando por Nova York. No meio do caminho, no entanto, os planos detalhados da viagem acabam não saindo exatamente como no papel, colocando os patinhos em várias confusões.

Wish: O Poder dos Desejos — estreia em 04/01

Classificação indicativa: livre

A animação da Disney conta a história da jovem Asha, uma garota de 17 anos que tem um desejo atendido por uma estrela mágica e, cheia de coragem, se une ao astro luminoso para enfrentar o autoritário Rei Magnífico que governa a sua comunidade com punhos de ferro.

Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo — estreia em 18/01

Classificação indicativa: 10 anos

A nova adaptação dos quadrinhos cativantes de Maurício de Sousa acompanha a turma da Mônica já na adolescência, passando pelo ensino médio. De volta à escola, Mônica (Sophia Valverde), Cebola (Xande Valois), Magali (Bianca Paiva), Cascão (Theo Salomão) e Milena (Carol Roberto) são surpreendidos com a notícia de que o Museu do Limoeiro será leiloado. Apegados ao local, a turma se une em uma missão para tentar salvar a instituição e acaba descobrindo várias ameaças pelo caminho.

