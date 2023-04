5 filmes não convencionais para ver em família na Páscoa

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Durante a Páscoa, a programação dos canais de TV costuma exibir títulos religiosos que, apesar de clássicos já conceituados entre o público, nem sempre agradam a família inteira — em especial aos mais jovens. VEJA selecionou cinco filmes no clima do feriado, mas com uma pitada extra de aventura para conquistar todas as faixas etárias. Confira:

As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa

Onde assistir: Disney+

Um clássico é um clássico. Na literatura infantojuvenil, a obra de C. S. Lewis vem conquistando gerações desde a publicação original do título, em 1950. Nas telas, a adaptação de As Crônicas de Nárnia provou sua magia. Não há quem resista à história dos quatro irmãos que, através de um guarda-roupa, são transportados para um mundo mágico — onde irão conhecer criaturas falantes e lutar contra a Feiticeira Branca (Tilda Swinton). Na trama estão temas relacionáveis à Páscoa, como sacrifício, perdão e ressurreição. Para uma boa maratona, os outros filmes da série também estão disponíveis na plataforma.

A Origem dos Guardiões

Onde assistir: Netflix

Animações que reunem figuras conhecidas das fantasias infantis — como o fez Shrek, com Gato de Botas 2 perpetuando o legado mais recentemente — são sempre uma boa pedida. Aqui, comparecem à reunião dos chamados Guadiões Imortais o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e a Fada do Dente, além do rapaz Jack Frost, que tem a capacidade de controlar o clima. Juntos, o grupo ilustre vai ter de lutar contra o maligno Breu, cujo objetivo é transformar os sonhos das crianças em pesadelos amedrontadores, ameaçando sua inocência.

O Príncipe do Egito

Onde assistir: Netflix e Telecine

Um clássico bíblico tornado acessível para as crianças, o filme retrata a história de Moisés, contada no livro do Êxodo. Em uma época em que todos os nascidos hebreus do sexo masculino eram mortos, o bebê Moisés acaba salvo por chegar até a proteção da rainha do Egito. Criado como príncipe, ele decide abandonar a vida luxuosa quando descobre qual é sua origem e, assim, determina-se a salvar seu povo da escravidão. Em 1999, o filme recebeu um Oscar de melhor canção original por When You Believe, interpretada por Mariah Carey e Whitney Houston.

José – O Rei dos Sonhos

Onde assistir: plataformas de aluguel como Amazon e Apple TV

Dos mesmos criadores de O Príncipe do Egito, o longa também parte da Bíblia para traçar uma aventura musical. Trata-se da história de José, contada no livro de Gênesis: filho de Jacó e Raquel, ele é vendido como escravo pelos irmãos. No Egito, conquista a simpatia do Faraó por seu talento para interpretar sonhos e prever o futuro através deles — e com muito esforço e sabedoria acaba por chegar ao posto de governador.

Pedro Coelho

Onde assistir: plataformas de aluguel como Amazon, Apple TV e Google Play

Para além da religiosidade, os coelhinhos também são símbolos consagrados do feriado — e protagonizam o divertidíssimo Pedro Coelho. Arteiro, Pedro arma confusões diárias ao bagunçar o quintal do Sr. McGregor na companhia de seu primo e suas irmãs, em uma espécie de ato de vingança. Os pequeninos foram acolhidos por Bea, uma vizinha que ama a natureza e acabou se tornando uma figura materna para eles. Até que precisam disputar sua atenção — e acabam aprendendo lições valorosas no processo.