5 filmes de suspense que são pérolas escondidas na Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O filão de suspense é um favorito dos brasileiros: é o que atesta o ranking de mais vistos da Netflix, constantemente ocupado por tramas do tipo. Nesta semana, a série O Agente Noturno chegou ao topo dos títulos mais populares da plataforma por aqui, assim como o filme Roubo pelos Ares. Confira a seguir uma seleção de filmes não óbvios do gênero disponíveis no catálogo da Netflix.

Na Teia da Aranha

Baseado no livro do romancista James Patterson, o filme de 2001 traz Morgan Freeman na pele de um detetive incumbido de prender um psicopata que sequestrou a filha de um senador. Um thriller instigante para quem gosta de reviravoltas e pistas a serem coletadas ao longo do roteiro.

Colateral

No longa, Tom Cruise vive um matador de aluguel que mantém o personagem de Jamie Foxx, um motorista de táxi, como refém durante sua lista de matanças. O filme alucinante tem ramificações sociais e política, e atuações impecáveis.

O Lobo Atrás da Porta

Continua após a publicidade

O filme nacional de Fernando Coimbra, com Leandra Leal e ‎Milhem Cortaz no elenco, se inspira em um caso real de uma mulher que sequestrou a filha do amante. O drama é um belo exemplar do filão policial raramente feito no Brasil.

O Colecionador de Ossos

Com Denzel Washington e Angelina Jolie, um investigador que ficou paraplégico volta a se sentir motivado ao orientar uma policial novata na caçada a um assassino em série que remove os ossos de suas vítimas. Um suspense hipnotizante.

Amores Brutos

Do diretor Alejandro G. Iñárritu, o filme se passa na Cidade do México e segue uma cadeia de acontecimentos que se afetam mutuamente a partir de um acidente de carro. O filme com Gael García Bernal passeia pelo submundo da capital do país, passando por rixas de cachorros, traições e assassinos de aluguel.