3 filmes que prometem dar trabalho para o Brasil no Oscar

Novo filme de Walter Salles, Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres e Selton Mello no protagonismo, está oficialmente na corrida por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional pelo Brasil. A expectativa para que o longa conquiste uma vaga entre os cinco indicados é grande: desde 1999, com Central do Brasil, também de Salles, o país não concorre ao prêmio. No caminho, porém, outros longas já despontam nas apostas entre os favoritos da categoria. O francês Emília Perez é um deles. Confira no vídeo mais sobre o principal concorrente de Ainda Estou Aqui e dois outros que são fortes candidatos.

