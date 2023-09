11 de Setembro: 3 filmes que mostram o que aconteceu após a tragédia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há exatos 22 anos, em 11 de setembro de 2001, o mundo presenciou o ataque terrorista que marcaria história e abalaria completamente os Estados Unidos. Dois aviões comerciais foram sequestrados por discípulos de Osama Bin Laden e lançados sobre as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, matando quase 3.000 pessoas. Outros dois aviões também foram tomados por terroristas. Um caiu sobre o Pentágono, e o outro, o United 93, era destinado ao Capitólio, mas a intervenção de passageiros fez com que o voo atingisse o solo da Pensilvânia. Entre uma variedade gigantesca de filmes que dissecam o evento trágico, três longas mostram o que aconteceu após 11 de Setembro. Confira:

Tão Forte e Tão Perto (2011)

Onde assistir: disponível para compra na AppleTV+

Com 11 anos e uma esperteza afiada, Oskar Schell (Thomas Horn) precisa lidar com a perda do pai e melhor amigo, Thomas (Tom Hanks), morto durante os atentados de 11 de setembro. Após um ano da tragédia, Schell descobre um envelope misterioso com o nome Black e uma chave após vasculhar o guarda-roupa do pai. O garoto, levado pela certeza de que os itens são enigmas deixados pelo pai para ele, inicia uma busca por toda Nova York para desvendar o que aquela chave abre. Baseada no livro Extremamente Alto & Incrivelmente Perto (2005), de Jonathan Safran Foer, a trama foi indicada ao Oscar de melhor filme em 2012. Com uma abordagem mais humana do atentado, Tão Forte e Tão Perto destaca a jornada de Schell como uma forma emocionante e aventureira de se processar o luto.

A Hora Mais Escura (2012)

Onde assistir: Prime Video

Filme aclamado pela crítica e indicado a cinco categorias do Oscar, A Hora Mais Escura retrata a caçada a Osama Bin Laden pela perspectiva de Maya (Jessica Chastain), uma agente da CIA que descobre os principais interlocutores do grupo terrorista Al Qaeda e passa a participar das operações focadas em capturar o terrorista. A direção de Kathryn Bigelow — primeira mulher a vencer o Oscar de melhor direção por Guerra ao Terror (2008) — colocou na tela uma mistura equilibrada de realidade e ficção, narrando a investigação de forma instigante.

Quanto Vale? (2020)

Onde assistir: Netflix

Advogado especializado em acordos indenizatórios, Ken Feinberg (Michael Keaton) é encarregado de determinar os valores de indenização às famílias das vítimas do 11 de Setembro. Para isso, ele e sua equipe criam uma fórmula capaz de calcular o montante que cada pessoa que perdeu um ente querido deve receber. Entretanto, a moral é colocada em xeque quando um líder comunitário questiona tanto a frieza de se tentar precificar uma vida quanto o fato da decisão ser baseada em aspectos técnicos, como emprego ou idade — quando todos morreram da mesma forma. Com diálogos duros e histórias tocantes sobre algumas das vidas ceifadas pela tragédia, o filme da Netflix expõe a dramática dimensão humana do atentado.

