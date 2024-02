‘O Abismo’: Entenda a história real por trás do hit da Netflix

O suspense sueco O Abismo chegou à Netflix em 16 de fevereiro e, desde então, tem ocupado o top 10 de filmes mais vistos no Brasil, muito graças à narrativa de alta adrenalina sobre a cidade de Kiruna, que afunda como resultado de mineração excessiva. Mais assustador que as cenas de desastres e personagens engolidos por buracos no chão, entretanto, é o quão fincada na realidade está a história, que adapta acontecimentos reais ocorridos na cidade em 18 de maio de 2020, em especial um terremoto de magnitude 4,8 na escala Richter que levou à maior explosão de rocha da história da Suécia.

O que aconteceu em Kiruna, Suécia

Até então, os tremores já eram parte do cotidiano dos 22.000 habitantes da cidade, fundada em 1900 por mineradores de ferro. O acidente surpreendeu mineradores e civis, mas, ao contrário do filme, ninguém saiu ferido. A atividade sísmica começou no subsolo da mina, mas os treze funcionários presentes conseguiram evacuar o local antes de qualquer infortúnio. Nos dias que se sucederam, civis evacuaram a cidade, e a mina foi fechada e inspecionada por oficiais do governo, que determinaram como causa falhas nos pilares, entre outros equívocos estruturais.

Mesmo sem causar mortes, o evento provocou o governo local a acelerar um projeto de relocação que está em andamento desde os anos 2000 devido à instabilidade da região, cujo centro pode afundar por completo até 2050. A concentração deve ser relocada a 3,2 quilômetros das coordenadas atuais, e o projeto de mudar parte da cidade de lugar sairá mais barato para a mineradora estatal Luossavaara-Kiirunavaara AB do que encerrar operações. Aos moradores locais, ela oferece comprar residências atuais por 25% a mais que a média do mercado, ou garantir uma casa no novo assentamento.

Continua após a publicidade

No filme, a história não menciona a empresa real, nem representa qualquer figura verídica, dada a notória dramatização. O enredo é protagonizado por Frigga Vibenius (Tuva Novotny), uma oficial de segurança da mina que deve evacuar o maior número de pessoas possível antes que a catástrofe se apodere da cidade. Para tal, ela deve contornar rachaduras colossais e circunstâncias drásticas junto a um elenco que ainda conta com Edvin Ryding, protagonista da série Young Royals.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial