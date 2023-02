‘Destemida’: a história real da adolescente que rodou o mundo de veleiro

Jessica Watson tinha apenas 16 anos quando zarpou da costa de Sidney, na Austrália, com seu veleiro, determinada a se tornar a pessoa mais jovem do mundo a completar uma circum-navegação sem auxílios ou paradas. A aventura grandiosa é narrada em Destemida, um dos filmes mais assistidos da Netflix nesta semana. Inspirado na história real da australiana, o longa deixa alguns detalhes da jornada de fora, mas há um que se destaca: na vida real, Jess, como é carinhosamente chamada, não bateu o recorde que almejava. A jovem passou 210 dias no mar, mas faltou cerca de 3.000 quilômetros para que ela atingisse o critério técnico de uma circum-navegação completa.

Esse fato, é claro, não diminuiu o feito da então adolescente. Quando retornou a Sidney, no dia 15 de maio de 2010, depois de sete meses sozinha em alto-mar, foi recebida no porto por uma multidão de pessoas e pelo então primeiro-ministro australiano, que a definiu como uma heroína. A comoção não foi à toa: para completar o trajeto, Jess sobreviveu a sete tombamentos e um naufrágio do veleiro. Ela também teve de realizar muito mais reparos no barco do que mostra o longa, por causa dos danos deixados pelas tempestades que encontrou pelo caminho.

Nascida em Queensland no dia 18 de maio de 1993, Jessica começou a velejar quando criança, ao lado dos irmãos – a família, inclusive, chegou a morar em um barco por cinco anos. Aos 12, decidiu que bateria o recorde de pessoa mais jovem a completar a viagem ao redor do mundo e passou a se planejar para atingir o feito. Nesse momento, o filme se distancia de novo da realidade: Ben Bryant, o velejador que treina a garota desde a infância, e acompanha remotamente a viagem, não existe na vida real. “Ben representa um grande time de pessoas. Cliff Curtis capturou lindamente o espírito desses homens que estavam tão determinados a ver uma jovem conquistar o mundo”, escreveu Jessica em uma postagem no Instagram.

