A chocante história de abuso por trás de ‘Segredos de um Escândalo’

Em cartaz nos cinemas brasileiros e indicado ao Oscar 2024 de melhor roteiro original, o polêmico Segredos de um Escândalo é baseado em uma história real bizarra. No longa, Natalie Portman vive Elizabeth, uma atriz que vai interpretar uma personagem inspirada na história de Gracie (Julianne Moore), uma dona de casa que carrega um passado sombrio: ela havia sido presa por manter relações com um adolescente de 13 anos quando ela tinha 36. No presente, a criminosa é casada com o jovem 23 anos mais novo. Para alguns, a história pode ser familiar: apesar de trocar nomes e acrescentar uma boa dose de ficção ao enredo, o roteiro é inspirado no caso real de Mary Kay Letourneau, que foi pega traindo o marido com seu aluno da sexta série em 1996 e se tornou protagonista dos tabloides americanos.

Filha de um político republicano e uma ex-química, Letourneau cresceu na Califórnia e frequentou a universidade de Santa Ana, onde conheceu seu primeiro marido, Steve Letourneau, com quem teve quatro filhos e se mudou para Seattle. Lá, ela completou sua graduação em 1989 e se tornou professora do ensino fundamental, passando a atuar em um colégio no subúrbio, onde conheceu o menino samoano-americano Vili Fualaau.

Como professora, ela primeiro lecionou Fualaau na segunda série, quando ele tinha meros 8 anos de vida. Quatro séries depois, eles se reencontraram e Letourneau iniciou o abuso. Encontrados dentro de um carro pela polícia, o par tentou desviar atenção ao mentir sobre suas identidades e a idade do garoto, negando qualquer toque inapropriado. A farsa, porém, durou pouco, e a professora foi presa 10 meses depois, em março de 1997, após ser denunciada por um parente de seu marido. Em frente ao júri, ela assumiu a culpa sobre duas acusações de estupro de menor em segundo grau — sua condição, afinal, impossibilitava qualquer declaração de inocência: ela já estava grávida de sua primeira filha com Fualaau, e esse primeiro fruto nasceria dois meses depois de seu julgamento.

A sentença original condenaria Letourneau a 7 anos e meio na prisão, mas um acordo reduziu sua pena para seis meses de cárcere e três anos de tratamento para agressores sexuais — desde que ela jamais contatasse sua vítima, os filhos de seu primeiro casamento ou quaisquer menores de idade. Entretanto, apenas dois meses após completar seu tempo condicional na cadeia, ela foi encontrada novamente dentro de um carro com Fualaau e, logo, teve o acordo rescindido. Nos 7 anos e meio que se sucederam, ela finalizou seu divórcio, deu luz a outra bebê cujo pai era o menino, publicou um livro com ele chamado Apenas Um Crime: Amor na França e endereçou diversas cartas ao amado.

Em 2004, logo após a soltura de Letourneau, Fualaau pediu à Justiça que revertesse a ordem de restrição imposta e, na sequência, se casou com a abusadora, com quem manteve matrimônio estável até 2019, ano em que se divorciaram sem prestar justificativas públicas. No ano seguinte, Letourneau faleceu após ser diagnosticada com câncer colorretal, aos 58 anos. Apesar da separação, o ex-marido manteve contato durante os últimos momentos da parceira e herdou grande parte de seu espólio.

Segredos de Um Escândalo utiliza a história real para debater as tendências sensacionalistas da indústria de entretenimento americana, assim como para analisar as tantas cicatrizes carregadas por um homem forçado a amadurecer antes mesmo da adolescência. Dirigido por Todd Haynes, de Carol e Longe do Paraíso, o longa busca mais inverter o espetáculo melodramático esperado da história do que reforçá-lo, escapando de cacoetes típicos do true crime — logo, Fualaau e mais envolvidos não foram procurados pela produção. Antes disso, o telefilme Mais que Uma Lição (2000) havia sido a única adaptação da história para o audiovisual.

