Heloísa sem coleira

Enquanto a ex-senadora Marina Silva espera um gesto de Lula para declarar seu apoio a ele, Heloisa Helena, também ex-senadora e hoje companheira na Rede de Sustentabilidade já se decidiu por Ciro Gomes. Isso a despeito de o partido, em processo de federalização com o Psol, ser aliado declarado do PT.

Fiel ao estilo, digamos, aguerrido, Heloísa Helena explica sua posição: “Não vou ceder ao fanatismo da idolatria política, porque meu pescoço não se presta a coleiras nem minha boca a mordaças”. Pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, a alagoana se apoia numa cláusula de “divergência pública” da Rede para assegurar a independência do voto.

Assim como Marina, Heloísa foi figura destacada do PT até ser expulsa do partido em 2003 por divergência com o rumo do governo Lula, junto com os então deputados Luciana Genro, Babá e João Fontes.