Erro de nascença

É ainda discreto, mas persistente, o movimento do grupo de tucanos derrotados nas prévias do PSDB para convencer João Doria a desistir da candidatura em favor do senador Tasso Jereissati.

Na reunião da executiva hoje (17.05) à tarde essa ala vai se aliar por razões táticas ao ex-governador na defesa de candidatura própria. Mas, no bastidor, articula a desistência lembrando exemplos de políticos históricos que exercitaram em algum momento o desprendimento em nome de um projeto. Citam Ulysses Guimarães, Mário Covas e Franco Montoro.

Mais direto, o dirigente tucano e pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Marcus Pestana, disse o seguinte a João Doria nesta segunda-feira (16.05) a propósito da ideia do ex-governador de ir à Justiça para garantir a legenda do PSDB: “Candidaturas a presidente não nascem no Judiciário, nascem da política”.