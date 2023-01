Viver vários anos em um

Já passamos da metade de janeiro, mês que tentamos colocar em prática algumas das resoluções definidas para o Ano Novo. É nesta época que nos damos conta da dificuldade de implantar mudanças capazes de dar uma guinada em nossa vida. Acelerar rumo a um futuro melhor é um desejo quase que universal. No entanto, embora o anseio pela transformação pessoal seja algo fundamental, logo percebemos que não é suficiente para empreendermos uma virada rápida, permanente e efetiva em nossas vidas.

Transformações pessoais requerem método. Afinal, são muitas as ações possíveis e capazes de nos aproximar do nosso propósito. Podemos chegar ao topo de um edifício pelas escadas, pelo elevador, ou escalando as paredes de fora, com ou sem cabos de segurança. O ideal, portanto, é avaliar como cada uma dessas ações pode nos ajudar a chegar lá com eficiência, tendo em vista o retorno que proporcionam em relação à energia e ao tempo investidos.

Definida a ação, ou o elenco delas, podemos nos preparar para um segundo passo, aquele que dará consistência ao caminho da mudança pretendida. Nessa etapa, a palavra-chave é constância. Quantos planos excelentes de formarmos um novo hábito não ficaram pelo meio do caminho, quase que por uma distração? Por que mesmo você deixou de caminhar todos os dias, ou abandonou aquele projeto de bem-estar pessoal que se propôs a levar adiante?

Certa vez, de passagem por uma cidadezinha espanhola da Galiza chamada Sarria, uma inscrição num singelo cartaz me chamou a atenção. Tempos depois, descobri que reproduzia uma frase de Brecht: “Quem luta um dia é bom; quem luta um ano é melhor; quem luta sempre é imprescindível”. O contexto original remetia à ação de cunho social, mas as palavras do poeta e dramaturgo alemão extrapolam sua intenção e podem ser aplicadas a outras situações. A tenacidade coloca o homem e a mulher em outro patamar. O trabalho com afinco durante uma jornada é importante, sim, mas o que faz a diferença é a obstinação de quem se esforça sete dias por semana para atingir a meta que se impôs.

Para avançar mais rápido em direção aos seus objetivos em 2023, uma outra dica é pensar grande: mire-se no exemplo dos gigantes em seus campos de atuação, e tente decodificar a maneira deles de pensar e agir. Absorva com entusiasmo o conhecimento gerado por essas pessoas, partilhado através de livros, artigos, palestras e exemplos. Podemos aprender muito com os acertos dos outros, e também com seus erros. Mas vale a pena pensar nos detalhes também: às vezes, o segredo para transpor uma grande jornada está numa minúcia subestimada. Muitas pessoas desistem de fazer uma longa caminhada, por exemplo, por conta do acúmulo de bolhas nos pés. Nestes casos, a escolha de uma meia e de um tênis adequado pode fazer toda diferença entre o sucesso e a desistência desse tipo de jornada.

O que vale para o indivíduo vale também para uma sociedade. Como cada um de nós, o Brasil tem metas a cumprir. E um sentido de urgência que não é de hoje. O presidente Juscelino Kubitscheck tinha como lema fazer o país avançar cinquenta anos nos cinco durante sua administração. Hoje, quando um novo governo se instala em Brasília, a pressa é a mesma, se não maior, do que a de décadas atrás. Que este primeiro ano, portanto, já valha pelos quatro do mandato à frente.

