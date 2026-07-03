Sabor de promessa

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
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UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
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Coluna da Lucilia

Por Lucilia Diniz Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Um espaço para discutir bem estar, alimentação saudável e inovação
Saúde

Sabor de promessa

Bíblica e mítica, uva é símbolo antigo da abundância

Por Lucilia Diniz 3 jul 2026, 15h43
Dois cachos de uvas roxas escuras, cobertas por pequenas gotas de água, pendem de um galho. Folhas verdes e um fundo desfocado em tons de verde e marrom completam a cena.
 (THEPALMER/E+/Getty Images)
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Conta a Bíblia que Moisés, querendo conquistar a Terra Prometida, enviou para aqueles lados doze homens, a fim de espiar o que lá havia. Eles voltaram para o deserto trazendo um cacho de uvas tão grande que foram precisos dois homens para carregá-lo amarrado a uma vara. Era a prova de que aquelas terras eram mesmo férteis e valiam a luta.

Mesmo se a narrativa soa bem exagerada, a associação milenar entre uva e abundância diz muito sobre a importância dessa fruta na história humana.

A videira foi domesticada há cerca de oito mil anos na região do Cáucaso, entre as atuais Geórgia, Armênia e Turquia. A partir dali, espalhou-se pelo Oriente Médio, pelo Mediterrâneo e, mais tarde, pelo restante da Europa.

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A planta era valiosa não apenas pelo que produzia, mas também pela versatilidade. Além de serem consumidas frescas, secas como passas, um dos primeiros “alimentos de viagem” que conhecemos, ou transformadas em xaropes e conservas. Tudo isso antes de irem parar nas taças na forma de vinho, um capítulo à parte na nossa relação com o fruto.

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Gregos e romanos apreciavam a uva em todos esses aspectos. Em mosaicos e pinturas que chegaram até nós, são frequentes os cachos fartos pendendo de mesas de banquete, guirlandas de videiras decorando festas e figuras mitológicas cercadas de frutos maduros. A uva indicava prosperidade, fertilidade e prazer. Não por acaso, faz parte da representação de Dionísio (para os gregos) ou Baco (para os romanos), deus ligado à celebração da vida e à generosidade da natureza.

Indispensável na Antiguidade, o vinho ganhou novos sentidos com o cristianismo. Na Última Ceia, Jesus associou a bebida ao seu sangue, gesto central da liturgia cristã. Para garantir o abastecimento das missas, os mosteiros medievais cultivavam suas parreiras. Mas os monges também consumiam e comercializavam os frutos de outras maneiras, ajudando a manter viva a cultura da videira em toda a Europa.

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A uva nunca caiu em desuso. E a ciência nos mostrou seus benefícios contra o colesterol e como antioxidante. Costumo utilizá-la em doces light, aos quais ela dá doçura e crocância, ou para um refrescante suco com água de coco, sem dispensar um uso também ancestral, o de suas folhas para fazer “charutinhos”, típicos das regiões árabes.

Mas atenção: se o suco preserva boa parte dos compostos presentes na casca, especialmente nas variedades escuras, perde as fibras da fruta inteira. E o vinho… bem, nele pode morar a verdade, como prega um ditado latino, mas a forma alcoólica não é a melhor para ingerir os polifenóis da uva.

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Aliás, a uva que faz o vinho não é a mesma que vai à mesa. Estas costumam ter bagos maiores, polpa firme e aparência atraente, enquanto as da vinicultura são geralmente menores e concentram açúcares, ácidos e aromas em proporções diferentes.

A cultura da uva se tornou forte aqui, e a Embrapa desenvolveu novas variedades adaptadas ao clima nacional. A produção já não se limita ao Sul. No Vale do São Francisco, entre Bahia e Pernambuco, o calor e a irrigação permitem colher uvas quase o ano todo.

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Seja na forma que for, em cada cacho, a uva guarda um sabor de “terra prometida”, no qual reconhecemos a mesma promessa de abundância que impressionou aqueles míticos viajantes do deserto.

 

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Alimentação
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Dieta e Nutrição
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