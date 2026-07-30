Desprezado ou queridinho?

Ler Resumo





O chuchu, muitas vezes injustiçado, é um vegetal incrivelmente versátil, nutritivo e fácil de cultivar. Rico em água e fibras, e com poucas calorias, ele pode ser a estrela de pratos doces e salgados. Descubra a história e as muitas qualidades desse “queridinho” que merece mais espaço na sua cozinha.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um vegetal do qual tudo se aproveita; que se planta com facilidade e que, uma vez que germina, produz fartamente, resistindo a diferentes climas. Além disso, tem bastante água e fibras e poucas calorias, podendo ser aproveitado de diferentes formas, de sopas e saladas a sobremesas. Ora, um ingrediente assim é uma riqueza e poderia estar no cardápio todos os dias. Mas estamos falando de um grande injustiçado: o chuchu.

Nativo das regiões montanhosas do sul do México e da Guatemala, muito antes da chegada dos europeus o chuchu já era cultivado pelos povos mesoamericanos. Estes consumiam não apenas o fruto, mas também os brotos, as folhas e até a raiz das plantas mais velhas. Seu nome original no idioma náuatle é chayotli, “abóbora espinhosa”, que deu em chayote, adotado em boa parte do mundo.

Quando chegaram ao Novo Mundo, no século 16, os espanhóis encontraram o chuchu nas feiras indígenas. Logo ele embarcou nas rotas marítimas ibéricas, alcançando o Caribe, a América do Sul, as Filipinas, a Índia e diversas regiões tropicais da África e da Ásia.

Em toda parte adaptou-se com facilidade porque parece ter nascido para viajar. Generoso, germina sozinho a partir de uma única grande semente, guardada no seu centro. Basta plantar o fruto já brotado e a natureza faz o resto. A trepadeira cresce depressa, cobre cercas, caramanchões e muros e produz dezenas, às vezes centenas de frutos. Não por acaso, “pé de chuchu” virou sinônimo de fartura em muitas regiões do Brasil.

Continua após a publicidade

Talvez essa abundância tenha contribuído para sua fama de sem graça. Ao contrário da batata, do milho ou do tomate, que revolucionaram a alimentação em diferentes partes do mundo, o chuchu nunca ocupou o centro das atenções.

Como seus primos abobrinha, pepino, melão e melancia, o chuchu é, em grande parte, composto de água. Essa característica lhe dá a suavidade que, para muitos, é um defeito. Dificilmente alguém vai tê-lo entre seus ingredientes favoritos. Então não deixa de ser irônico que seu nome sugira o oposto.

Continua após a publicidade

Chuchu vem de “chouchou”, nome que o vegetal ganhou ao aportar nas Antilhas francesas. Curiosamente, essa palavra já era usada na França desde o século 18 para designar alguém “queridinho”, um “favorito”.

Confesso que, quando comecei a reorientar meu paladar e minha vida para escolhas mais saudáveis, também não via graça no chuchu e inventei um estratagema: usava refrescos em pó, em sabores cítricos, como tempero. Com o tempo, aprendi a tirar partido de suas qualidades para fazer pratos com substância, mas leves, como suflê.

Continua após a publicidade

O chuchu é como aquele companheiro que trabalha bem em equipe, que se adapta às circunstâncias e joga a favor do conjunto harmonioso, fazendo volume sem fazer barulho. É tão versátil que, em tempos de escassez e de frutas caras, ele as substituiu muitas vezes, em compotas perfumadas com coco, cravo e canela, capazes de enganar muita gente.

Poucos vegetais conseguem, ao mesmo tempo, ser tão polivalentes. Nunca é tarde para entendermos suas muitas qualidades e vê-lo já não mais como um coadjuvante desprezado, dando-lhe a chance de ocupar, de vez em quando, o papel de queridinho da cozinha cotidiana.