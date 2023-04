Chamas nostálgicas

A relação entre comida e memória é conhecida. Não só os sabores mas também os aromas dos alimentos são capazes de nos transportar sensorialmente para outros tempos, de maneira imediata. Não é de estranhar, portanto, que essa característica quase mágica tenha atraído a atenção do mercado de luxo. Recentemente o jornal The New York Times registrou que a venda de velas aromáticas com fragrâncias de comida cresceu impressionantes 53% nos Estados Unidos desde 2019. Entre os cheiros emulados, estão o do trigo, que remete a um ambiente caseiro e atemporal, mas também outros mais marcantes, como o dos tomates secos, dos cupcakes de baunilha e de croissants.

O apelo é compreensível e inegável. Ora, quem não se rende à fragrância estimulante de um café recém-coado, convidando ao despertar? Ou ao sutil buquê de um vinho, prometendo nos seus tons e nuances, um prazer para além do paladar? O olfato faz mais do que antecipar o simples prazer de degustar um prato delicioso; ele oferece ainda a oportunidade de reviver momentos marcantes e conectar-nos com nossas raízes.

Cada essência faz presente uma memória, funcionando como um elo com momentos e emoções vividas em outros tempos. Uma vela com aroma de manteiga evoca a sensação de aconchego das manhãs em família, quando nos preparamos para o dia, reunidos em torno da mesma mesa. O de alho refogado, tão apreciado pelos consumidores, pode nos remeter aos segredos de uma cozinha da “nonna”, com sua simbiose perfeita de amor e tempero. Já a reprodução do cheiro de um bolo no forno nos faz recordar festas de aniversário, abraços, risadas e amores compartilhados.

O poder dos aromas dos alimentos é tão grande que muitos corretores nos Estados Unidos têm o hábito de chegar mais cedo às residências que vão mostrar e colocar biscoitos para assar para que a sensação de aconchego permeie a casa inteira. A estratégia para fazer o espaço parecer mais familiar pode até parecer folclórica, mas é levada tão a sério que até pesquisas encomendadas pelo setor imobiliário debatem sua eficácia.

Dentro do âmbito dos poderes do olfato, a demanda crescente por essas velas gourmet pode ser reflexo da nossa busca por identidade em tempos de atenção fragmentada e de isolamento. Em um mundo cada vez mais acelerado e desconectado, encontrar refúgio nas lembranças olfativas é uma forma de resgatar a conexão com as nossas origens e vivências mais profundas.

A capacidade de evocar memórias é um dos mais belos poderes da gastronomia. Portanto, ao saborear um prato, não nos limitemos apenas à experiência gustativa. Permitamo-nos sentir, em cada aroma, a poesia das memórias, e façamos de nossas refeições um verdadeiro banquete para os sentidos e a alma.

