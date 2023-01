Aumentar o número de amigos só traz benefícios

Mestre e doutor em Oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp), é presidente institucional do Instituto Coalizão Saúde e do conselho do Hospital Albert Einstein

Quando a gente é jovem, é muito fácil fazer amigos. Basta ter algum interesse em comum, que pode ser uma banda, um filme, um lugar que frequentamos. Mas, conforme o tempo passa, fica cada vez mais difícil encontrar novos amigos. Depois dos 30 anos, então, é possível contar nos dedos os novos amigos.

Por que isso acontece? Alguns estudos indicam que isso é resultado da nossa agenda, que parece estar sempre ocupada com outras obrigações. Aí, não sobra tempo para as novas amizades. Além disso, as novas amizades na idade madura costumam ser diferentes das dos jovens – geralmente baseadas em afinidade, como dissemos. Mais velhos, somos mais seletivos e, assim, demora mais para a amizade superficial virar íntima.

É importante ressaltar a importância da amizade na saúde mental e no bem-estar das pessoas. Amigos são uma forte rede de apoio nas horas em todas as horas, seja nos momentos de necessidade ou para dividir as tarefas do dia a dia a dia. Amigos também dão sensação de proteção que, muitas vezes, não encontramos na própria família. Por isso muitos costumam dizer que amigos são a família que a gente escolhe.

Um estudo da professora associada na Faculdade de Administração Katz da Universidade de Pittsburgh, Peggy Liu, publicado em julho no Journal of Personality and Social Psychology, descobriu que as pessoas subestimam o quanto os amigos gostam de ser lembrados. Ela e sua equipe realizaram 13 experimentos, envolvendo mais de 5.900 participantes, para ter uma ideia de como as pessoas imaginam o quanto os amigos valorizam os contatos e quais tipos de interações são as mais poderosas.

Em todos os 13 experimentos, aqueles que iniciaram o contato subestimaram significativamente o quanto esse gesto seria apreciado. Os contatos entre as pessoas que não estavam se comunicando recentemente foram especialmente poderosos. Telefonar, enviar mensagens de texto ou um e-mail para um amigo apenas para dizer “olá” pode parecer insignificante, até mesmo uma obrigação, mas isso faz um bem enorme para quem recebe. O estudo não contemplou contatos por mídia social, mas não há motivo para acreditar que uma mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram seja menos significativa.

Se você quiser reforçar os laços com os amigos, mande uma mensagem, telefone. Vai fazer bem a você e ao seu amigo. Se quiser aumentar o seu círculo de amizades, aqui vão algumas dicas: use a internet para encontrar grupos com os mesmos interesses que os seus; conheça você mesmo, pois, quanto mais você se conhece, maior clareza terá sobre quais pessoas somarão com você; dê uma chance aos colegas de trabalho, aproxime-se deles; finalmente, adote alguns hobbies. Quando eles são realizados em grupo, podem ajudar a encontrar novos amigos.

Aproveite que estamos no começo do ano e crie uma meta para aumentar seu círculo de amigos até dezembro. Com certeza isso só trará benefícios para a sua vida.

