Três argumentos para convencer Eduardo Leite a ser candidato pelo PSD

O PSD vem estendendo o tapete vermelho para atrair o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, acenando inclusive com a candidatura presidencial. E gente que hoje defende a saída dele do PSDB elenca pelo menos três argumentos para convencê-lo.

O primeiro é que o PSDB pode até ser seu partido do coração, mas é uma sigla que perdeu protagonismo nas últimas eleições. E sabe-se lá onde estará na próxima corrida presidencial.

Segundo, o PSD de Kassab é um partido em crescimento. Vem trabalhando para valer para atrair também vários parlamentares tucanos e até prefeitos da legenda, sendo que esses últimos nem sequer vão disputar a eleição deste ano.

No PSDB, ele não ficará livre da briga de foice que seu grupo de apoio trava com a ala alinhada ao governador João Doria. E este último, aponta um interlocutor, é obstinado. Seguirá até o fim na corrida presidencial.

