Tensão entre Bolsonaro e STF assombra posse de André Mendonça

O clima tenso que se instaurou mais uma vez entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal já paira também sobre a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. Como informou mais cedo a coluna Radar, Bolsonaro já ouviu inclusive apelos de aliados ligados à igreja evangélica para que evite bater de frente com o tribunal e transformar a cerimônia em palco para algum tipo de constrangimento. Este é um dos assuntos do Giro VEJA desta segunda-feira.

